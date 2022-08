Alexandre Texier ne jouera pas pour les Jackets cette année

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé mercredi que l’attaquant Alexandre Texier ne sera pas de leur formation en 2022-2023, à la suite de la recommandation du programme de santé et d’abus de substances de la Ligue nationale (LNH) et de l’Association des joueurs.

«Au cours de la dernière année, j’ai affronté des problèmes et des défis personnels. Je sens que je dois être proche de ma famille en ce moment», a déclaré le hockeyeur dans un communiqué de l’organisation de l’Ohio.

«J’ai beaucoup d’amour et du respect pour la ville de Columbus, les Blue Jackets et les partisans. J’ai toujours été traité avec énormément de respect. J’apprécie vraiment le soutien, l’aide et l’empathie que j’ai reçus de la direction du club, du personnel d’entraîneurs, des médecins et de mes coéquipiers. Il s’agit d’une décision difficile, mais c’est la meilleure pour moi en ce moment.»

Texier pourrait cependant évoluer en Europe lors de la prochaine campagne, puisqu’une entente lui permet de parapher un contrat d’une saison avec un club de son continent natal. Dans la Ligue nationale, le Français sera considéré comme un joueur suspendu et ne recevra pas de salaire.

«Alexandre Texier et moi avons récemment eu une très longue conversation dans laquelle il m'a indiqué qu'il n'était pas prêt à reprendre sa carrière dans la LNH à ce moment-là. Bien que nous soyons déçus, "Tex" ne se joindra pas à nous pour la saison 2022-2023 comme nous l'avions prévu. Cependant, sa santé mentale et son bien-être restent notre priorité absolue et nous continuerons à le soutenir de toutes les manières possible», a pour sa part déclaré le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen.

En 36 rencontres l’an dernier, Texier a touché la cible à 11 reprises et a fourni neuf mentions d’aide pour 20 points. Depuis qu’il a fait le saut en Amérique du Nord, il a récolté 49 points en 123 parties dans le circuit Bettman.

L’athlète de 22 ans a été un choix de deuxième tour (45e au total) des Blue Jackets au repêchage de 2017.