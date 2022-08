Une 1re victoire en 18 mois pour Bouchard

Eugenie Bouchard a signé une première victoire en pas moins de 18 mois, mardi, à New York.

La Québécoise réussi sa rentrée dans le cadre des qualifications des Internationaux des États-Unis.

L’athlète de 28 ans s’est défaite de la Japonaise Yuki Naito en deux manches identiques de 6-3 dans la première ronde du pré-tournoi. Le duel a duré 92 minutes.

Bouchard a pris le service de la 197e joueuse sur l’échiquier mondial à quatre reprises et n’a été victime que d’un seul bris. Elle a par ailleurs été en mesure de sauver cinq balles de bris. La gagnante a également remporté 67% des échanges disputés sur sa première balle de service, en plus d’amasser deux as.

Pour son prochain match, Bouchard affrontera la Tchèque Linda Noskova. Cette dernière est la quatrième tête de série des qualifications du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. L’adolescente de 17 ans occupe le 87e échelon du classement mondial de la WTA.

Carol Zhao échoue

De son côté, la Canadienne Carol Zhao s’est inclinée en deux manches de 6-2 et 6-4 contre la Chinoise Zhu Lin.

La 74e joueuse mondiale et deuxième tête de série de l’événement qualificatif a pris un peu moins de deux heures pour passer à la deuxième et avant-dernière étape des qualifications.

Zhao a été victime de cinq bris et a fait face à 10 occasions de perdre son service. La représentante de l’unifolié a remporté 53% des jeux quand elle mettait sa première balle de service entre les lignes et seulement 36% des échanges sur ses deuxièmes tentatives.