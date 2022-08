Rouge et Or: Frédérik Antoine espère faire sa marque

Parmi les nouvelles recrues du Rouge et Or de l’Université Laval, Frédérik Antoine se distingue clairement.

Le receveur de passes possède toutefois un bagage beaucoup plus imposant que les autres joueurs vivant leurs premiers moments avec l’équipe de l’entraîneur-chef Glen Constantin.

Antoine a joué ses trois dernières campagnes aux États-Unis, avec les Monarchs de l’université Old Dominion. L’athlète de 24 ans adore son expérience avec le Rouge et Or jusqu’à maintenant, mais ne tient rien pour acquis.

«Ça se passe très bien, mais je dois toujours faire de petits ajustements en ce qui concerne le livre de jeux», a-t-il dit au bout du fil.

«Je souhaite être de la formation partante [pour le premier match], sauf que la décision appartient à mes entraîneurs.»

Rapide et physique, Antoine a montré de très beaux «flashs» à l’entraînement. Il serait surprenant que le Rouge et Or se passe de lui quand le Vert & Or de Sherbrooke sera de passage en ville ce samedi.

Une chance à saisir

C’est après avoir obtenu son baccalauréat en «criminel justice» qu’Antoine a décidé de plier bagage et de revenir au Québec.

«J’ai obtenu mon diplôme aux États-Unis. Après avoir gradué, j’ai réfléchi à la prochaine étape et je désirais me rapprocher de la maison et de ma famille», a expliqué celui qui fera une maîtrise en administration à l’Université Laval.

Son retour dans la Belle Province lui permettra aussi d’avoir un peu plus de visibilité auprès des recruteurs de la Ligue canadienne de football. Antoine sera admissible au prochain repêchage du circuit Ambrosie et ne cache pas qu’il aimerait bien tenter sa chance chez les professionnels.

«Si on m’offre cette opportunité, c’est sûr que je vais la prendre», a-t-il affirmé.

Développer une chimie

L’ancien des Nomades du Collège Montmorency n’a rien laissé au hasard dans sa quête de se faire une place rapidement chez les partants du Rouge et Or.

«Je suis arrivé à Québec au mois de juillet et l’un de mes premiers objectifs était de développer une chimie rapidement avec les quarts-arrière, a révélé Antoine. Depuis que je suis là, ça se passe super bien et je dirais que la chimie s’est installée rapidement.»

Même s’il ne peut pas encore crier mission accomplie, le receveur et le quart-arrière Arnaud Desjardins - qu’il ne connaissait que de nom – ont déjà créé des flammèches à l’entraînement.

Antoine a conclu l’entretien en soulignant la générosité de ses nouveaux coéquipiers.

«C’est vraiment une famille! Tout le monde se soutient et personne n’a peur d’aider quelqu’un d’autre. Même si les gars sont en compétition les uns contre les autres, ils s’aident constamment à progresser.»