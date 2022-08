Romell Quioto, joueur le plus utile?

La forme actuelle de l’attaquant du CF Montréal Romell Quioto a de quoi impressionner : à ses trois derniers matchs, le Hondurien a amassé cinq buts et une passe décisive.

Sur l’ensemble de la présente campagne, Quioto en est maintenant à 14 buts et 4 passes décisives et se taille actuellement l’une des meilleures saisons offensives de l’histoire du club en MLS. Il a d'ailleurs été nommé au sein de l'équipe de la semaine dans la ligue après son doublé de samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Bref, l’athlète de 31 ans est au sommet de son art et l’ancien capitaine de l’Impact Patrice Bernier fait partie de ses admirateurs.

«Depuis des semaines, Romell Quioto est tout feu, tout flamme et je dirais qu’il entre dans la conversation à l’échelle de la ligue, parce que c’est 14 buts», a-t-il lancé, mardi, au «Magazine CF Montréal».

Plus tôt cette année, son coéquipier Djordje Mihailovic avait été mentionné dans la course au titre du joueur le plus utile de la saison. Mais alors que le milieu américain a vu les blessures ralentir son rythme, Quioto, lui, est monté en puissance, méritant désormais d’être mentionné aux côtés des Sebastian Driussi (Austin) et Hany Mukhtar (Nashville).

Pour l’analyste Vincent Destouches, les succès de Quioto s’inscrivent avant tout dans une séquence où tout va bien pour le club en général.

Voyez la discussion en vidéo principale.