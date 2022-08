Pool de la NFL: place aux quarts

Avec les repêchages qui arrivent à grands pas dans les pools de football de la NFL, l’Agence QMI vous propose quelques pistes pour sortir gagnant de votre encan.

Aujourd’hui: les quarts-arrière.

- Les quatre incontournables

Il est pratiquement impossible de se tromper en sélectionnant Josh Allen (Bills de Buffalo), Justin Herbert (Chargers de Los Angeles), Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) et Lamar Jackson (Ravens de Baltimore).

En plus d’évoluer pour d’excellentes formations, les quatre athlètes sont outrageusement talentueux. Ils représentent autant des menaces avec leurs bras que leurs jambes, ce qui est un incontournable pour être considéré comme un quart-arrière élite au «fantasy» football.

- Le deuxième tiers

En choisissant Tom Brady (Buccaneers de Tampa Bay), Kyler Murray (Cardinals de l’Arizona), Joe Burrow (Bengals de Cincinnati) et Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie), un pooler s’assure d’avoir une production constante de son pivot.

- Le troisième tiers

Les huit quarts mentionnés plus haut ne sont plus disponibles à votre tour de parole? Pas de problème, il reste encore une multitude d’options intéressantes. Ces pivots ne sont pas aussi flamboyants, mais ils devraient tout de même vous offrir une production honnête et assez assidue.

Les voici : Matthew Stafford (Rams de Los Angeles), Russell Wilson (Broncos de Denver), Dak Prescott (Cowboys de Dallas), Kirk Cousins (Vikings du Minnesota) et Derek Carr (Raiders de Las Vegas).

- Les options tardives

Plusieurs poolers aiment avoir un, voire deux quarts-arrière, en réserve sur leur banc. Dans cette optique, voici quelques noms à surveiller dans les dernières rondes de votre encan : Justin Fields (Bears de Chicago), Jameis Winston (Saints de La Nouvelle-Orléans), Zach Wilson (Jets de New York) et Kenny Pickett (Steelers de Pittsburgh).

Les deux derniers de cette liste ne seront pas en poste pour les premiers matchs des leurs, mais pourraient s’avérer très payants dans les dernières semaines de votre saison.

- À ne pas repêcher

Par manque de constance ou de talent autour d’eux, il est risqué de faire confiance à Baker Mayfield (Panthers de la Caroline), Tua Tagovailoa (Dolphins de Miami) et Aaron Rodgers (Packers de Green Bay).

La présence du quart qui a remporté les deux derniers titres de joueur par excellence de la NFL dans cette catégorie en surprendra plus d’un. Il faut toutefois considérer qu’il ne rajeunit pas et que le départ de Davante Adams fera très mal à sa récolte de points.