Max Muncy a encore la confiance des Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles ont accordé lundi une prolongation de contrat d’un an et de 13,5 millions $ au joueur de troisième but Max Muncy.

Selon le site MLB.com, une année d’option de 10 millions $ est également comprise à l’entente pour 2024. Muncy en était à la dernière saison de son pacte en 2022, mais il peut maintenant avoir la conscience tranquille.

«Ce lieu signifie tout pour moi et ma famille, a-t-il déclaré à la même source. Il n’y a pas un autre endroit où j’aimerais jouer. Il s’agit d’une chance de revenir pour une autre campagne, la décision allait de soi.»

Au cours du présent calendrier régulier, l’athlète de 31 ans a conservé une faible moyenne au bâton de ,192, totalisant cependant 16 circuits et 47 points produits. En 2018, 2019 et 2021, il a franchi le cap des 35 longues balles, faisant compter 94 points l’an passé, notamment.