Les juniors du monde entier de retour à Repentigny

Pour une première fois en trois ans, les meilleurs espoirs de tennis au monde seront de passage à Repentigny la semaine prochaine pour tenter de remporter les Internationaux de tennis junior Banque Nationale.

C’est sous la pluie que les organisateurs ont lancé les festivités, au parc Larochelle, là même où seront disputés les matchs à compter de dimanche.

Ce tournoi, classé J1, est l’un des principaux tournois juniors sur le circuit de l’ITF. Ainsi, plusieurs joueurs classés parmi les 100 meilleurs au monde, autant chez les filles que les garçons, seront présents, après deux ans de mesures sanitaires contraignantes.

Jaden Weekes, cinquième tête de série et 21e au monde chez les juniors, sera le meilleur Canadien. Il sera de retour après avoir remporté une édition déplumée en 2021 dans laquelle – pandémie de COVID-19 oblige – seuls des joueurs canadiens et américains étaient en action. Son compatriote Duncan Chan (130e) sera également de la partie.

Il y a jusqu’ici plus de représentantes de l’unifolié chez les filles, avec six d’entre elles qui seront parmi les 32 favorites: Annabelle Xu (20e), Kayla Cross (26e), Mia Kupres (47e), Ellie Daniels (96e), Naomi Xu (126e) et Alexia Jacobs (141e). Cross arrivera à Repentigny après avoir disputé son tout premier match de tableau principal au sein de la WTA lors du tournoi de Granby, cette semaine.

Les talents de demain

De l’avis du président de l’événement, Benoit Delisle, il faut d’ailleurs éviter de donner trop d’importance au classement junior. En effet, certains joueurs, aux portes du circuit professionnel, n’ont disputé que peu de matchs chez les juniors au cours des 12 derniers mois et chutent donc au classement.

«[Être bien classé], ce n’est pas toujours un gage qu’un joueur va gagner le tournoi, a expliqué M. Delisle. Ce n’est pas comme chez les professionnels, lorsque le top 10 est difficile à battre; chez nous, le 25e, parfois, est aussi bon que le septième.»

Pour Delisle, l’attrait de ce tournoi, qui est accessible au public gratuitement, repose surtout sur l’opportunité d’observer les vedettes de demain. En effet, plusieurs joueurs, à commencer par le Russe Daniil Medvedev et la Polonaise Iga Swiatek, premières raquettes mondiales chez les hommes et les femmes, ont joué à Repentigny.

«Le but de notre tournoi, c’est un peu d’avoir la chance de voir les vedettes avant qu’ils passent chez les professionnels. On découvre les joueurs au fur et à mesure. On a la chance d’avoir les meilleurs au monde. C’est certains qu’on va voir des joueurs qui seront chez les professionnels dans trois ans», s’est réjoui M. Delisle.