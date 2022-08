Les Angels bientôt vendus?

Le propriétaire des Angels de Los Angeles, Arte Moreno, envisage de vendre la concession, a-t-il précisé mardi.

Dans un communiqué, l’homme d’affaires de 76 ans a admis vouloir passer à une autre étape. Il a fait appel à une entreprise, Galatioto Sports Partners, pour l’aider à trouver le bon acheteur.

«Ce fut un grand privilège de posséder les Angels pendant 20 saisons. Notre organisation a proposé une expérience au stade abordable et amicale, tout en présentant des formations compétitives incluant certains des meilleurs joueurs de l’histoire», a déclaré Moreno dont le club a pu compter autrefois sur Vladimir Guerrero et Albert Pujols, entre autres.

«Cette décision est entièrement la nôtre et a nécessité une mûre réflexion. Ma famille et moi-même en sommes venus à la conclusion que le temps était venu», a-t-il enchaîné.

La dernière participation des Angels aux séries éliminatoires remonte à 2014 et il faudra logiquement patienter davantage avant de les revoir dans la phase d’après-saison. Effectivement, malgré la présence dans leurs rangs de Shohei Ohtani et de Mike Trout, ils ont maintenu une fiche de 52-70 en 2022 et occupent le quatrième échelon de la section Ouest de la Ligue américaine de baseball.

Moreno a pris les commandes du club en 2003, après que Los Angeles eut remporté la Série mondiale l’année précédente.