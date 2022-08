Le patron de Lance Stroll vole à son secours

Même s’il a déjà avoué candidement qu’il cherchait toujours ses marques avec la nouvelle génération de monoplaces en Formule 1 et qu’il pâtit de la comparaison avec son coéquipier Sebastian Vettel cette saison, Lance Stroll a encore toute la confiance de son équipe.

Le directeur d’Aston Martin, Mike Krack, a en effet fortement défendu le Québécois de 23 ans lors de son récent passage au balado officiel de la F1 «Beyond the Grid», dont l’épisode en question a été publié à la fin du mois de juillet.

S’il a réussi quelques coups d’éclat au cours de sa carrière, Stroll tire souvent de l’arrière face à ses coéquipiers en qualification. Avec les abondantes contributions financières de son père pour l’aider à grimper les échelons qui lui ont rapidement valu l’étiquette de pilote payant, ces résultats en qualification ne font rien pour convaincre les gens de sa vitesse pure.

Or, selon Krack, le niveau de Stroll est bien plus élevé que ce que les gens veulent bien croire.

«N'oublions pas que Lance n'a jamais eu une voiture pour gagner depuis le début de sa carrière, a notamment souligné Krack. Il a fait des choses exceptionnelles quand les conditions le permettaient, par exemple à Istanbul sous la pluie [avec la position de tête]. Pour moi, Lance fait partie des pilotes très sous-estimés. Il est largement meilleur que les gens le pensent. Il travaille aussi bien plus dur que les gens croient. Il a une très bonne condition physique et il est par ailleurs très poli. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de le connaître.»

La pluie pour départager

De l’avis de l’ingénieur de 50 ans, la crème ressort toujours lorsque les conditions sont plus difficiles sur la piste. Or, Stroll a obtenu ses deux départs en première ligne sous la pluie depuis le début de sa carrière.

«C'est facile de mettre quelqu'un comme ça dans une case, selon laquelle il serait là parce que son père le lui a permis, et ce n'est pas vrai. Il est un très bon pilote et je pense qu'on le voit quand les conditions sont difficiles, parce que c'est là qu'on voit souvent qui sont les bons pilotes et qui n'est pas forcément si compétitif. Il est intéressant que lorsqu'il pleut, Lance soit toujours au rendez-vous. Cela nous montre qu'il faut regarder un peu plus en détails plutôt que de dire qu'il est là pour telle raison.»

Stroll, comme tout le reste du cirque de la F1, reprendra l’action cette fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Les premières prévisions météorologiques annoncent de la pluie.