Un encan silencieux avec Guy Lafleur en tête d’affiche

Même après sa mort, Guy Lafleur aidera à combattre le cancer. La Fondation du CHUM a en effet lancé un encan silencieux avec plusieurs articles autographiés par le Démon blond afin de soutenir l’établissement de santé.

En tête de liste, les donateurs pourront tenter de mettre la main sur un chandail du Canadien de Montréal, édition du centenaire, autographié par 17 légendes du hockey. Outre Lafleur, les signatures de Jean Béliveau, Ken Dryden et Patrick Roy sont également présentes.

Un coffret de rondelles commémoratif, un montage photo, une brique du Forum et un bâton figurent également dans la liste des objets de collection signés par le numéro 10 mis en vente.

«Nous espérons de tout cœur que les Québécois répondront à l’appel et tenteront de mettre la main sur ces articles de collection exceptionnels, a commenté Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, dans un communiqué. Leurs contributions auront une valeur inestimable pour les patients du CHUM, provenant des quatre coins du Québec.»

Rappelons que Guy Lafleur s’est éteint le 22 avril des suites d’un cancer du poumon. Il avait passé les derniers mois de sa vie à agir comme porte-parole de la Fondation du CHUM après y avoir reçu une première salve de traitements.

Les gens pourront miser en ligne sur les articles de leur choix du 23 au 30 août au site suivant https://encanpro.ca/encans/tournoijonathandrouin2022. L’encan se terminera à l’occasion du tournoi de golf de Jonathan Drouin, le 30 août au club de golf Le Mirage.

Plusieurs articles signés par Drouin seront d’ailleurs à l’encan, dont notamment deux casquettes du Tricolore. Une balle autographiée par Gary Carter et un casque signé par Joe Montana sont également en vente.

Outre les souvenirs sportifs, de nombreux biens (un spa et des coffrets-cadeaux, entre autres) et des forfaits pour divers clubs de golf, restaurants et voyages devraient également faire le plaisir de plusieurs donateurs.