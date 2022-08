Dure journée pour les Canadiens à Granby

Les Canadiens Marko Stakusic et Juan Carlos Aguilar ont baissé pavillon au premier tour du volet masculin du Championnat Banque Nationale, mardi, à Granby.

Sur le court central, Stakusic s’est incliné en deux manches de 6-4 et 6-4 contre le Chinois Juncheng Shang. Le vainqueur est la sixième tête de série de cet événement mineur de l’ATP.

Le natif de Mississauga, en Ontario, a tout de même démontré une belle combativité, sauvant notamment six des huit balles de bris que s’était servi son rival.

Stakusic, 19 ans, a mis en jeu 65% de ses premières tentatives de service et remporté 71% des échanges disputés dans cette situation. Le 1251e joueur au classement mondial a cependant maintenu un faible taux de succès de 38% quand il devait y aller avec une deuxième balle.

Au même moment sur le court numéro 4, Carlos Aguilar a été défait 6-2 et 6-4 par le Colombien Nicolas Mejia. Le détenteur du 286e échelon mondial s’est imposé en amassant cinq as et en sauvant six des sept balles de bris auxquelles il a fait face.

Plus tard en soirée, les représentants de l’unifolié Justin Boulais et Liam Draxl seront en action. Ils se mesureront respectivement au Français Clément Chidekh et à l’Australien Jordan Thompson.

Chez les dames, le duo composé des Canadiennes Cadence Brace et Marina Stakusic n’a pas fait le poids face aux quatrièmes têtes de série, soit l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et la Tchèque Tereza Mihalikova.

Les favorites de la foule ont été défaites en deux sets de 6-2 et 7-6(1). Toujours en lice dans le volet simple de la compétition de la WTA, Brace et Stakusic renoueront avec le terrain dans les prochains jours.