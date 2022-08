Brooke M. Henderson se «sent comme Tiger»

La golfeuse canadienne Brooke M. Henderson sera le centre d’attraction lors du prochain événement de la LPGA, l’Omnium féminin CP, qui aura lieu de jeudi à dimanche, à Ottawa.

La meilleure représentante de l’unifolié au classement mondial, elle qui pointe au cinquième rang, n’a pas eu besoin d’attendre de jouer son premier coup de la première ronde avant de recevoir ses premiers applaudissements de la foule. Même durant ses rondes de pratique, les amateurs étaient nombreux à la suivre.

«C’est cool de se sentir un peu comme Tiger [Woods] pour une fois», a-t-elle lancé au micro de TSN.

Même si elle n’a pas pris part à cet événement depuis quelques années, en raison de la pandémie qui a forcé l’annulation du tournoi, Henderson sait très bien ce que ça prend pour gagner, elle qui avait triomphé en 2018. Elle aborde d’ailleurs les compétitions en sol canadien légèrement différemment.

«Il y a définitivement un travail d’équilibre à réaliser entre en profiter et rester concentrée, a avoué la principale intéressée, en conférence de presse, mardi. J’ai tout de même un travail à accomplir et je vais faire de mon mieux. En même temps, j’essaie de sourire un peu et profiter de l’incroyable opportunité.»

Henderson est sur un véritable petit nuage par les temps qui courent, elle qui a même été annoncée comme l’une des athlètes qui auront leur propre personnage jouable dans la prochaine édition du jeu vidéo de golf PGA Tour 2K23 Tiger Woods Edition. «En tant qu’athlète, tu rêves d’être dans un jeu vidéo. C’est le summum.»

Un chandail des Sénateurs

Ancienne gardienne de but au hockey, Henderson a enfilé son uniforme pour la dernière alors qu’elle était âgée de 14 ans, elle qui en compte maintenant 24.

Elle continue toutefois de patiner de temps à autre, elle qui a lacé une paire de patins pour la dernière fois sur un lac gelé, en 2021.

L’instant d’une semaine, elle retrouvera une bribe de hockey au 17e trou du parcours du Ottawa Hunt, où des bandes identiques à celles sur le bord de la glace, dans les arénas, seront érigées. L’idée était d’ailleurs née à l’Omnium RBC Canadien, du côté de la PGA. Henderson a déjà choisi l’équipe qu’elle représentera en franchissant le tertre de départ de ce trou.

«J’ai sorti mon chandail des [Sénateurs d’Ottawa]. Je suis prête, a expliqué Henderson. C’est une idée vraiment cool. C’est drôle. Ça permet de prendre quelque chose d’assez unique vu à l’Omnium RBC Canadien et de l’amener du côté des femmes. J’y ai d’ailleurs joué un trou de pratique [mardi] matin et les partisans cognaient lourdement sur les bandes. Ça va être très bruyant, mais ça me rappelle quand je jouais au hockey.»