Bon départ pour trois coureurs québécois

Trois coureurs québécois ont franchi un premier jalon dans l’espoir de se qualifier pour les mondiaux d’athlétisme de 2023 en montant sur le podium du championnat continental (NACAC) qui a pris fin, dimanche, aux Bahamas.

Présents au mondial d’Eugene en Oregon en juillet dernier, Charles Philibert-Thiboutot et Jean-Simon Desgagnés ont mérité le bronze respectivement au 1500 m et au 3000 m steeple. Thomas Fafard a remporté l’argent au 5000 m.

Félix-Antoine Lapointe était heureux de la prestation de ses ouailles.

«En plus des points reliés à leur médaille, les trois obtiennent des points supplémentaires parce qu’il s’agit d’un championnat continental, a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe du Québec d’athlétisme et entraîneur personnel des trois coureurs. Ce sont des bons points qui embarquent en prévision du classement mondial en prévision des mondiaux en Hongrie.»

Moins connu que ses coéquipiers, Fafard a de nouveau trouvé le moyen de se mettre en évidence dans une compétition d’importance.

«La deuxième place de Thomas est au-delà des attentes, a reconnu Lapointe. Je n’aurais pas été déçu s’il avait terminé en quatrième ou cinquième position selon la course qu’il aurait réussie. Il a connu une grosse progression cette année. Sa deuxième place aux nationaux sur 5000 m derrière Charles et son résultat aux Bahamas démontrent qu’il est capable de tirer son épingle du jeu lors des gros rendez-vous.»

Retour en force

Après une saison avec le Rouge et Or de l’Université Laval, Fafard ne sera pas de retour sur les bancs d’école en septembre et se concentrera sur sa carrière d’athlète.

De son côté, Desgagnés est revenu en force après une performance plus difficile au mondial en Oregon.

«À sa première expérience, Jean-Simon a connu un mondial difficile, a souligné Lapointe. Il n’a pas connu une excellente course et c’est pourquoi je suis content qu’il termine sa saison sur une bonne note. Il a réalisé qu’il a encore du travail

à faire.»

«Son travail va déterminer s’il sera uniquement un figurant en Bulgarie l’an prochain ou s’il pourra rivaliser, poursuit Lapointe. Il est encore jeune à 23 ans et il possède une bonne marge de progression.»

Départ canon

Contrairement à ses deux coéquipiers dont la saison est terminée et qui s’accordent une pause de deux semaines avant de reprendre l’entraînement, Philibert-Thiboutot s’envolera pour l’Europe où une épreuve continentale l’attend le 30 août à Lucerne. Une deuxième l’attend en Allemagne le 4 septembre où il se retrouve sur la liste d’attente ou en Italie selon sa performance en Suisse.

«Charles a mené la majorité de la course et sa troisième place au sprint avec trois Américains est un peu crève-cœur, a expliqué Lapointe. Son objectif de base était de terminer sur le podium et il visait la victoire. Son temps n’est pas exceptionnel, mais il est correct (3 min 37 s). Son temps et sa médaille font que sa performance sera retenue parmi ses cinq meilleures pour établir son classement mondial.»

Lapointe et son protégé utiliseront la même stratégie que cette année dans l’optique d’obtenir son billet pour Budapest, et c’est pourquoi il sera en action en Europe.

«On veut réduire le stress physique et mental de devoir coller cinq bonnes performances l’été prochain, a expliqué l’entraîneur. S’il peut réussir une ou deux autres bonnes performances en fin de saison, il pourra faire un bon entraînement entre les courses l’an prochain et ainsi diminuer les risques de blessure.»