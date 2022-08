Aaron Boone n’a rien à craindre... pour le moment

Le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman, se dit satisfait du travail du gérant Aaron Boone en dépit des récents insuccès de l’équipe.

Avant de savourer deux victoires consécutives, dimanche et lundi, les Bombardiers du Bronx avaient encaissé 15 échecs à leurs 19 parties précédentes pour voir leur priorité au sommet de la section Est de la Ligue américaine réduite considérablement. L’avance était de huit matchs avant les duels de mardi et si la formation new-yorkaise occupe toujours la tête, c’est surtout en raison des premiers mois de la saison.

Or, les dernières semaines n’ont pas été rassurantes, les Yankees éprouvant des ennuis contre leurs rivaux directs que sont les Blue Jays de Toronto et les Rays de Tampa Bay. Cependant, Cashman estime qu’il faut garder son calme afin de retrouver la conviction requise sur le terrain et le chemin du succès. Car ce fut tout sauf un long fleuve tranquille dans l’entourage du club, Boone se faisant entre autres remarquer par un coup sur une table d’entrevue lors d’une conférence de presse.

«J’estime qu’il a accompli un excellent boulot, a considéré Cashman à propos de son subalterne, tel que rapporté par le réseau ESPN. Je pense qu’il a très bien dirigé ses joueurs. Il est un capitaine en contrôle et c’est important pour nos gars de voir cela. Si son tempérament demeure le même, ils ne le voient pas paniquer. Cela ne signifie pas qu’il doit toujours être de bonne humeur; si c’est nécessaire au fil du temps, il peut exprimer ses états d’âme fortement.»

Rien n’est perdu

Aussi, les Yankees restent au premier rang de la division et gardent leur destinée entre leurs mains. Et leur DG a bon espoir de les voir rebondir pour amorcer les séries sur un bon rythme.

«Je crois en ce groupe. Je sais qu’Aaron Boone y croit également, tout comme nos propriétaires. C’est une bonne formation dédiée et affamée. Elle est réellement talentueuse et, en nous basant sur sa manière de jouer des trois premiers mois du calendrier, on a été un peu surpris qu’elle performe mal longuement», a souligné Cashman, qui a par ailleurs été visé par quelques huées au Yankee Stadium lors d’une cérémonie d’avant-match, dimanche.