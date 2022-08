Rouge et Or : une défensive d'expérience

Dominante en 2021, la défensive du Rouge et Or de l’Université Laval veut reprendre là où elle a laissé et poursuivre sa progression.

L’unité du coordonnateur Marc Fortier comptera sur des athlètes d'expérience pour y parvenir.

«Nous avons beaucoup de joueurs qui reviennent. Les bases sont établies et nous pouvons amener ça à un autre niveau», a-t-il affirmé lundi, cinq jours avant le premier match des siens en 2022.

Parmi les piliers défensifs du Rouge et Or, on retrouve de nombreux vétérans comme les joueurs de ligne Yanis Chihat, Alexis Pelchat-Foley et Jean-William Rouleau. Le secondeur Alec Poirier, ainsi que les demis défensifs Maxym Lavallée et Thomas Landry, seront également des éléments importants.

L’an dernier, le club de la Vieille Capitale n’a accordé que 108 points, soit le plus bas total pour une équipe de la ligue québécoise. Fortier ne veut cependant pas trop se concentrer sur les chiffres.

«Je ne porte pas trop attention à ces choses-là et je ne m’y accroche pas. Nous parlons plus de processus. L’objectif premier, c’est toujours de gagner.»

On peut comprendre la réflexion de Fortier, considérant que le Rouge et Or a tout de même perdu trois matchs en saison régulière l’an dernier (une première depuis 1998).

Une ligue de quarts-arrière

Le génie défensif de la formation et ses joueurs sont par ailleurs bien conscients qu’ils en auront plein les bras en 2022, puisque le RSEQ n’a jamais compté sur autant de talent chez les quarts-arrière. Jonathan Sénécal (Carabins), Olivier Roy (Stingers) et Anthony Robichaud (Vert & Or) ont fait leurs preuves, tandis qu’Éloa Latendresse-Regimbald (Redbirds) est plein de promesses.

«On ne se cachera pas qu’il y a de très bonnes attaques dans notre circuit, a laissé tomber Fortier. En comptant le nôtre, il y a cinq excellents quarts-arrière numéro 1 présentement au Québec. Nous aurons de bons défis toutes les semaines.»

«C’est vraiment un beau défi, a renchéri Landry à propos des quarts. Nous jouons au football pour ça, des défis. Nous allons les prendre volontiers.»

Le demi défensif de 23 ans a aussi discuté de la pression qui vient avec le fait de porter les couleurs de l’Université Laval.

«Nous savons que nous avons un bon groupe et nos attentes sont élevées. Nous nous mettons nous-mêmes de la pression et nous sommes capables de faire face à la musique», a-t-il exprimé avec confiance.

«Quand tu choisis de jouer pour le Rouge et Or, tu t’engages à vivre avec ça», a ajouté le produit des Élans de Garneau.

- Le premier défi du Rouge et Or sera Robichaud et ses coéquipiers du Vert & Or de Sherbrooke. L’équipe de l’Estrie sera de passage au PEPS de l’Université Laval dans la soirée de samedi.