Nathan Rourke passera sous le bistouri

Le quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke devra se faire opérer au pied droit et ratera plusieurs semaines d’activités.

Dimanche, le club de la Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé que son joyau souffrait d’une entorse de Lisfranc.

«L’équipe espère que l’opération et la réadaptation ouvriront la porte à un retour en fin de saison», ont notamment indiqué les Lions sur leur compte Twitter.

Le pivot canadien de 24 ans s’est blessé vendredi dernier, quand il a été victime d’un sac du quart avec 12 minutes à écouler au match contre les Roughriders de la Saskatchewan. Avant de tomber au combat, Rourke avait amassé 375 verges et inscrit deux touchés avec son bras.

Il s’agissait du quatrième match consécutif où le natif de Victoria obtenait plus de 330 verges de gains via les airs et de la sixième fois en neuf sorties.

Rourke domine la LCF pour les verges obtenues par la passe (3281) et les touchés (25).

En son absence, c’est son compatriote Michael O’Connor qui sera derrière le centre. Le club de la Colombie-Britannique renouera avec l’action ce vendredi, lorsqu’il visitera les Roughriders. Les Lions bénéficieront ensuite d’une semaine de congé, avant de se rendre à Montréal pour un duel contre les Alouettes prévu le vendredi 9 septembre.