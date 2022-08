Manchester United se relance face à Liverpool

Les Red Devils ont choisi le moment idéal pour récolter leur première victoire de la saison, alors qu'ils ont eu le dessus 2 à 1 sur leurs rivaux éternels Liverpool, lundi à Old Trafford.

Jadon Sancho a été le premier à trouver le fond du filet à la 16e minute à la suite d'une belle construction d'équipe. Grâce à une magnifique feinte de tir, il couche James Milner et le gardien Alisson d'un coup avant d'enfiler l'aiguille dans un filet béant. Le Suédois Anthony Elanga réussit la passe décisive sur la séquence.

Au retour des vestiaires, United bénéficie d'un revirement de Liverpool pour contre-attaquer rapidement et lancer Marcus Rashford seul face au cerbère brésilien. Le produit de l'académie de Manchester United ne ratera pas sa chance. C'est 2 à 0 à la 53e minute.

Avant la toute fin, à la 82e, la vedette égyptienne Mohamed Salah sauve l'honneur des siens en enfilant une tête sur la côté rapproché de David De Gea. Ce sera malheureusement trop peu, trop tard pour la troupe de Jurgen Klopp.

Il était temps

Il s'agissait de la troisième semaine d'activité en première division anglaise, et les mancuniens avaient mordu la poussière 2 à 1 contre Brighton et 4 à 0 face à Brentford dans les semaines précédentes. En fait, ils étaient derniers en Premier League avant leur affrontement de lundi. Les trois points leur donnent une occasion de relancer leur saison, eux qui pointent dorénavant au 14e échelon.

Ça ne va guerre mieux jusqu'à présent pour Liverpool. Ils n'ont toujours pas goûté à la victoire en trois affrontements, et ont même encaissé le premier but dans chacun des duels. Ils sont tout juste au dessus de la ligne de relégation, au 16e rang, en vertu de deux points obtenus via des nuls.

Cette situation devrait toutefois bientôt se régler, alors que les attaquants Darwin Nunez (suspension) et Diogo Jota (blessure à la cuisse) assureront la relance du club à leur retour. Les milieux Naby Keita (inconnu) et Thiago Alcantara (cuisse) ainsi que le défenseur Joel Matip (bas du corps) sont aussi des habitués du onze de départ qui sont présentement sur la touche, mais devraient revenir dans les prochaines semaines.

Une seule équipe demeure invaincue en Premier League, soit le club londonien Arsenal, qui a marqué neuf buts et n'en a encaissé que deux jusqu'à présent.