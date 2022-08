La lourde tâche d'Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard tentera de se qualifier pour les Internationaux des États-Unis.

Le nom de Bouchard, qui n’est pas classée actuellement en simple dans la WTA, figurait en effet au tableau des qualifications de ce tournoi du Grand Chelem publié lundi. Elle sera opposée au premier de trois tours à la Japonaise Yuki Naito (197e).

Bouchard, qui montre comme meilleur résultat à New York une présence en huitièmes de finale (2014 et 2015), a tenté un retour au tournoi WTA 125 de Vancouver après 17 mois d’absence plus tôt au mois d’août. Elle s’est inclinée au premier tour devant la Néerlandaise Arianne Hartono.

Remise d’une opération à l’épaule, elle tentera de devenir l’une des 16 femmes qui accéderont au tableau principal au terme de ce tournoi qualificatif.

Seule autre Canadienne à prendre part au volet féminin des qualifications, Carol Zhao (186e) affrontera la Chinoise Zhu Lin (74e), deuxième favorite. L’Indien Sumit Nagal (464e) sera quant à lui sur la route de Vasek Pospisil (132e), 26e tête de série des qualifications chez les hommes.

Les qualifications débuteront mardi et les champions seront couronnés le 12 septembre.