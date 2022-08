GP de Belgique: le choix est très clair

Bien installé en tête du classement des pilotes, Max Verstappen est le clair favori des preneurs aux livres pour remporter le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, cette fin de semaine.

Quelques jours avant la reprise des activités suivant la pause estivale, le site Mise-o-jeu + proposait en effet une cote peu payante de 1,91 en faveur du Néerlandais, comparativement à celle de 4,25 pour le Monégasque Charles Leclerc et de 5,75 pour le Britannique Lewis Hamilton. Le Québécois Lance Stroll est loin derrière, à 1001.

Le circuit des Ardennes est reconnu comme l’un de ceux qui offrent le plus d’opportunités de dépassement. Ainsi, il pourrait être approprié de miser sur la position de départ de l’éventuel gagnant.

Si le détenteur de la position de tête est favorisé, avec une cote de 1,83, une victoire de la deuxième place sur la grille (3,75), des troisième et quatrième positions (7,00) ou des cinquième, sixième et septième échelons (9,00) pourrait s’avérer payante pour les parieurs. Par la suite, ceux qui sont entre les huitième et 13e emplacements remporteraient 21 fois la mise en cas de victoire, contre 23 fois pour ceux qui s’élanceront au-delà de la 13e place.

Ferrari semble avoir perdu l’ascendant en termes de résultats récemment, mais sa vitesse de pointe demeure reconnue. Ainsi, Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz devraient signer le tour le plus rapide (1,91). Mais comme l’exercice permet d’arracher un point au classement, rien n’exclut un changement de pneus à quelques tours de la fin chez Red Bull pour tenter le coup (2,50).

Par ailleurs, si un pilote réussit le Grand Chelem, à savoir la position de tête, la victoire et le tour le plus rapide, il permettra de remporter quatre fois la mise, peu importe son identité.

Pour ceux qui souhaitent coûte que coûte parier sur le Stroll, le Montréalais a été établi comme le pilote le plus susceptible de faire le premier arrêt de la course. À 11,00, il montre la même cote que son compatriote Nicholas Latifi.

Le GP de Belgique aura lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps.