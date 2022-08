«Golf Nation»: Dicaire et la trouille des grenouilles

Cette semaine dans le balado «Golf Nation» : les grenouilles avec Marie-Ève Dicaire.

La championne du monde de boxe a très peur de ces petites bêtes. L'animateur Max Lalonde a vécu une expérience bizarre avec elle sur le terrain, a-t-il raconté dans l'épisode de la semaine. À écouter ici:

Par ailleurs, il est aussi question du «Big Break 2022», un évènement mythique dans le monde du golf. Chaque année au Portage, à L’Assomption, des amateurs de golf se rencontrent pour l’évènement le plus déjanté de l’année dans le golf.

Max parle également de son expérience à la Coupe Canada Sani-Marc.

Aussi, les pros de compétition contre les pros enseignants : la discussion a bifurqué sur l’importance de financer les pros de compétition, les meilleurs espoirs d’ici.

De plus, on discute de la réunion de la PGA au sujet de la LIV, à laquelle ont participé Tiger Woods et Rickie Fowler.