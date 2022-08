Deux victoires de suite pour les Yankees

Les Yankees de New York semblent finalement être sortis de leur torpeur, lundi au Yankee Stadium, eux qui ont remporté deux matchs de suite pour la première fois en un peu plus de trois semaines en défaisant les Mets de New York 4 à 2.

Les Bombardiers du Bronx, qui connaissaient une saison extraordinaire avant le début du mois d’août, n’avaient pas goûté à la victoire deux fois de suite depuis le 30 juillet.

Malgré ces insuccès, ils sont toujours confortablement installés au sommet de la section Est de l’Américaine, avec un dossier de 75-48.

Dans le duel du jour, le lanceur partant des favoris de la foule, Domingo German (2-2), a fait un travail colossal sur la butte. Son seul faux pas est survenu en septième manche, quand il a accordé un circuit de deux points à Daniel Vogelbach. Il a d’ailleurs été retiré après cette frappe, lui qui a œuvré pendant six manches et deux tiers, ne permettant que quatre coups sûrs et deux points, dont un seul mérité. Il a aussi fait mordre la poussière à quatre adversaires.

Offensivement, Andrew Benintendi a été le plus opportuniste pour les vainqueurs. Son double et son simple, respectivement en cinquième et en septième manche, ont permis à Isiah Kiner-Falefa de compléter son tour des sentiers à chaque fois.

Aaron Judge a aussi réussi un circuit, son 47e de la saison, en solo, tandis que DJ LeMahieu a produit l’autre point des siens, sur un ballon-sacrifice.

Les deux formations de la Grosse Pomme mettront un terme à leur courte série de deux matchs, mardi.

Les équipes en poursuite font du surplace

Dans la course aux équipes repêchées pour les séries éliminatoires dans l’Américaine, les Twins du Minnesota et les White Sox de Chicago n’ont pas été en mesure de rétrécir leur écart avec les équipes qui détiennent actuellement un billet pour le bal d’après-saison.

En après-midi, à Kansas City, la formation de l’Illinois a dû s’avouer vaincue devant les Royals, qui se sont montrés opportunistes, cognant six coups sûrs et produisant autant de points dans un gain de 6 à 4. Le chiffre six semblait à la mode pour les vainqueurs, qui ont aussi obtenu autant de passes gratuites, dont deux fois avec les buts remplis, ce qui leur permettait d’ajouter un point.

White Sox vs Royals - 22 août 2022 -

En soirée, au Target Field, les Twins n’ont jamais été en mesure de trouver leur rythme offensivement, ne marquant qu’un point dans une défaite de 2 à 1 face aux Rangers du Texas.

Les Twins (62-58) et les White Sox (62-60) peuvent toutefois se réjouir puisqu’en plus de se battre pour une place d’équipe repêchée, ils peuvent espérer rejoindre les Guardians de Cleveland (64-56) au sommet de la section Centrale et obtenir leur billet pour les éliminatoires de cette manière.