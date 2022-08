Ce qui explique la descente aux enfers des Yankees

Publié aujourd'hui à 09h23

Dans les premiers mois de la saison, les Yankees étaient tellement dominants que tout le monde s’est mis à se questionner si l’équipe allait battre des records de concession pour le nombre de victoires dans une saison. Aaron Judge frappait des longues balles à un rythme effarant et les lanceurs de l’équipe semblaient en voie de dominer les meilleurs frappeurs du baseball majeur.

Puis, à la mi-saison, l’armure de l’équipe a commencé à craquer.

Quelques blessures, quelques joueurs qui tombent en léthargie et une confiance qui s’effrite, et soudainement les victoires ont commencé à se faire de plus en plus rares. Les fidèles partisans des Yankees étaient certainement déçus des performances de leur équipe, mais se disaient qu’ils avaient au moins le championnat de division en poche.

Mais même avec la victoire de dimanche pour éviter le balayage face aux Jays, les Yankees ont quand même perdu 14 de leurs 18 derniers matchs et Aaron Boone a piqué une crise devant les médias après la défaite de samedi. Est-il toujours le maître à bord ? Aurait-il gardé son emploi si Georges Steinbrenner était toujours en vie et qu’il était le patron? On n’aura jamais la réponse à cette question, mais je n’aurais pas aimé les chances de Boone.

Le défi d'améliorer une bonne équipe

Même si les Yankees avaient la meilleure fiche du baseball majeur, le directeur général Bryan Cashman avait le mandat de réussir à améliorer son équipe. Surtout que plusieurs des voltigeurs, comme Aaron Hicks et Joey Gallo, ne performaient pas du tout à la hauteur des attentes. Alors, sans attendre la date limite des transactions, Cashman a mis la main sur Andrew Benintendi des Royals de Kansas City, et à un prix très raisonnable.

Mais Benintendi a connu sa part d’ennuis depuis son arrivée à New York. Espérons pour lui que son important circuit de dimanche face aux Blue Jays pourra relancer sa saison.

Les Yankees ont ensuite fait l’acquisition du droitier Frankie Montas des A’s d’Oakland, mais ce dernier a été très mauvais depuis son arrivée dans la Grosse Pomme. A-t-il déjà ressenti une différence au niveau de la pression en passant d’Oakland à New York?

Mauvaise idée de sacrifier Montgomery

Avec l’acquisition de Montas, Cashman s’est senti en confiance de sacrifier un de ses partants pour améliorer sa défensive. Il a donc décidé de se départir du gaucher Jordan Montgomery, un membre des Yankees depuis son arrivée dans les majeurs en 2017. Il a été transigé à St-Louis en retour de Harison Bader, un voltigeur très athlétique.

Le problème, c’est que Bader n’a toujours pas joué avec les Yankees en raison d’une blessure et que Montgomery a été brillant à St-Louis, se permettant même de battre ses anciens coéquipiers à son premier départ.

Peut-être que les joueurs et les amateurs des Yankees apprécieront plus cette transaction lorsque Bader reviendra au jeu, mais pour le moment Cashman paraît très mal. Et je pense que le directeur général des Yankees a sous-estimé l’importance de la camaraderie dans le vestiaire et de la popularité de Montgomery auprès de ses coéquipiers.

Une équipe surévaluée?

Je pense que les Yankees ont une bonne équipe, mais une attaque peut-être plus faible que ce l’on peut prétendre. Lorsque que Judge ne fonctionne pas, il ne semble pas y avoir personne pour prendre le relais. Les Rizzo, Torres, Lemahieu pourraient certainement en donner plus. Et que dire de Josh Donaldson, qui semble avoir mal vieilli, lui qui est maintenant âgé de 36 ans.

Sur la butte, la blessure de Luis Severino a fait très mal. Peut-être que Frankie Montas se replacera, mais Severino sera difficile à remplacer. En relève, Clay Holmes a perdu sa touche magique et se retrouve sur la liste des blessés, et Aroldis Chapman a été horrible depuis le retour de sa blessure. Ce qui était la force des Yankees en début de saison semble maintenant devenu un gros point d’interrogation.

Loin d’une cause perdue

Cependant, la saison est loin d’être perdue pour les Bombardiers du Bronx. Avec un peu moins d’un mois et demi à faire à la saison régulière, les chances de faire les séries sont encore excellentes. Même en jouant pour seulement ,500 lors des 40 derniers matchs, les Yankees devraient non seulement participer aux séries, mais ils devraient aussi bénéficier du laissez-passer en première ronde, ce qui pourrait être un avantage intéressant.

Je pense que les Yankees vont trouver une façon de redresser la barque. Certainement pas au niveau du début de saison, mais au moins retrouver le sentier de la victoire de façon régulière. Mais je doute fortement que les Yankees puissent aller jusqu’au bout avec leur formation actuelle, même si tout peut arriver lors des séries.

Boone a su amener les Yankees en séries lors de ses quatre premières années, mais n’a jamais réussi à les pousser jusqu’en Série mondiale. Et avec toute la pression qu’il a sur les épaules par les temps qui courent, ce sera encore pire à l’automne. Et malgré sa prolongation de contrat signé avant le début de la saison, son poste pourrait être en jeu.