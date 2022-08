Ça regarde mal pour Ryan Ellis

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Ryan Ellis ne devrait pas amorcer à temps la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon ce qu’a indiqué lundi son entraîneur-chef John Tortorella.

L’arrière de 31 ans a joué seulement quatre matchs pendant la dernière campagne en raison d’une blessure dans la région pelvienne; il est d’ailleurs resté inactif après le 13 novembre. Aussi, le pilote du club a précisé qu’Ellis manquera le camp d’entraînement et ne s’attend pas à voir celui-ci en uniforme le 13 octobre quand les Flyers entameront le calendrier régulier face aux Devils du New Jersey.

«J'ai eu plusieurs conversations avec lui afin de savoir comment il se porte, a déclaré au site LNH.com Tortorella. Il y a eu des hauts et des bas dans le processus dans son cas. Il fait tout ce qui est en son possible afin d'être prêt pour le camp, mais je doute que ça fonctionne.»

«Ce n'est pas une blessure récurrente, a aussi mentionné l’instructeur-chef. Il veut que ce soit bien guéri. On doit se souvenir que Ryan Ellis, c'est un compétiteur. Quand il joue, il donne tout. Il est plus frustré que n'importe qui par rapport à ce qui se passe et qu'il n'est pas en mesure de se rétablir.»

Le vétéran a malgré tout eu le temps d’inscrire cinq points en 2021-2022, à sa première année avec l’organisation l’ayant acquis des Predators de Nashville le 17 juillet 2021 contre Philippe Myers et Nolan Patrick. Il compte 275 points en 566 parties en carrière.