Blue Jays: d'autres étincelles à prévoir?

L’intensité est montée d’un cran entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees, dimanche à New York, pavant la voie à une potentielle série éliminatoire chaudement disputée entre les deux rivaux cet automne.

Lorsque le partant des Jays, Alek Manoah, a atteint Aaron Judge en raison d’un lancer raté, l’abri des Bombardiers du Bronx a bien failli se vider avec Gerrit Cole en tête du bataillon, visiblement agacé par la situation. N’eût été la présence d’esprit de Judge, qui a calmé les esprits d’un geste de la main, les spectateurs auraient probablement eu droit à une mêlée générale.

Or, s’il indique qu’il n’avait pas volontairement atteint Judge, Manoah n’a pas hésité à jeter de l’huile sur le feu, y allant d’une petite pointe vers Cole. Ce dernier, qui avait amorcé le match précédent, avait déjà montré des signes de frustration avec quelques coups de poing au plafond de l’enclos du club, la veille.

«Je me bats avec ma balle tombante depuis cinq ou six départs maintenant, a tout d’abord expliqué Manoah à propos du lancer en question, selon des propos recueillis par le réseau Sportsnet, dimanche. J’ai décoché un lancer et j’ai évidemment atteint Judge. Je l'ai regardé et j'ai dit: "je n'essayais pas de faire ça.»

Lorsque Judge a été atteint, Cole a été le plus volubile en décidant d’aller sur le terrain. Retenu physiquement par un entraîneur, l’artilleur s’est toutefois contenté de placer quelques remarques, sans toutefois dépasser une publicité d’Audi dessinée en bordure de terrain.

«Je pense que si Gerrit veut faire quelque chose, il n’a qu’à marcher plus loin que le logo d’Audi», a ainsi ajouté Manoah.

Appelé à commenter la situation, Cole s’est contenté de dire que ce tir était celui de trop après que Manoah eut frôlé plusieurs de ses coéquipiers.

Des résultats encourageants

Quoi qu’il en soit, les Blue Jays ont remporté trois de leurs quatre parties au Yankee Stadium. Des résultats qui sont encourageants, puisque les deux clubs pourraient se retrouver en séries éliminatoires.

Ainsi, il s’agissait d’un bon test pour Manoah, qui devait rester concentré afin d’aider les siens à remporter le match. Les Blue Jays ont finalement perdu ce quatrième et dernier match de cette série, mais Manoah estime que de bonnes choses peuvent être retenues.

«D’être capable d’arriver dans un environnement hostile et d’obtenir de grosses victoires, je pense que c'est un gros coup de pouce pour la confiance à l'avenir», s’est réjoui le lanceur.

-En congé lundi, les Blue Jays se rendront à Boston pour amorcer mardi une série de trois parties contre les Red Sox.