Bill Lee prend du mieux

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Bill Lee continue de se remettre d’un malaise cardiaque subi vendredi soir et à en juger par les propos du gérant de l’équipe pour laquelle il devait œuvrer, il a repris de la vigueur.

L’homme de 75 ans a été hospitalisé d’urgence après s’être écroulé pendant un échauffement dans l’enclos des releveurs des Bananas de Savannah, un club de la Coastal Plain League de baseball. Des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ont été nécessaires, mais «Spaceman» a été en mesure de quitter le terrain en marchant, d’après le journal «Savannah Morning News».

Aussi, l’entraîneur-chef des Bananas, l’ancien joueur des ligues majeures Eric Byrnes, a précisé au même média local que l’artilleur se trouvait sur le chemin du retour en santé. Le patient a d’ailleurs saisi son gant à l’intérieur du centre hospitalier.

«Il effectuait son élan de lanceur, a expliqué le pilote qui a diffusé sur son compte Twitter une photo le montrant aux côtés de Lee. Il n’a pas donné de date, sauf qu’il veut évidemment revenir avec nous.»

Pour le moment, il importe surtout que le gaucher se rétablisse et tout laisse croire qu’il n’a pas l’intention de rester cloué au lit longuement. Samedi, des membres de sa famille et de l’organisation des Bananas l’ont visité. Tous ont été encouragés par l’amélioration de son état.

«C’était formidable de le voir, il semblait vraiment à l’aise. Sa vivacité d’esprit était au rendez-vous, a ajouté Byrnes. Le plus important, ce fut de lire la pure joie sur son visage et son entrain. Quand j’ai marché dans la chambre, cela m’a donné le sourire. Il a beaucoup d’expérience de vie et énormément d’amour à offrir. Cela continuera. Je suis reconnaissant de connaître Bill Lee et il constitue une grande partie de ma vie.»

Reste cependant que le principal concerné aurait intérêt à modérer ses ardeurs après cet avertissement de santé. Il n’a pas cessé de lancer depuis la fin de sa carrière dans les grandes ligues, il y a plus de 40 ans. Il a voyagé régulièrement pour pratiquer son sport de prédilection et s’est joint aux Bananas, une formation collégiale d’été dont le spectacle n’est pas sans rappeler celui des Harlem Globetrotters au basketball.

De 1969 à 1978, Lee a porté l’uniforme des Red Sox de Boston avant de terminer son parcours chez les Amours, pour qui il a joué quatre ans. À Montréal, il a conservé une fiche de 16-10 et une moyenne de points mérités de 3,04 en 1979. Il compte 119 victoires en 14 ans dans les majeures.