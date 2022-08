Bien finir la saison pour mieux entamer les séries

Les Capitales de Québec amorceront le dernier droit de leur saison, mardi à Trois-Rivières, contre les Aigles, alors qu’ils ne leur restent plus que quatre séries à disputer, pour un total de 12 matchs. Si le premier rang du classement leur est important, bien conclure la campagne afin d’être fin prêts pour les séries éliminatoires l’est encore plus.

Sans porter une attention obsessive au classement, le gérant Patrick Scalabrini sait très bien que son équipe est au sommet de l’Association de l’Est. L’équipe de la Vieille Capitale détient une priorité de six matchs sur les ValleyCats de Tri-City et les Miners de Sussex County, ainsi qu’une avance de six matchs et demi sur les Titans d’Ottawa.

• À lire aussi: Les Capitales baissent pavillon sous la pluie

• À lire aussi: Capitales de Québec : Une fois c’est bien, mais deux c’est mieux

Le premier rang est d’ailleurs plutôt important puisqu’il donne non seulement l’avantage du terrain lors du bal d’après-saison, mais il permet aussi d’éviter un match à élimination directe, auquel seront opposés les deuxième et troisième équipes de chaque association.

«On est conscient qu’on va être en séries. On est conscient qu’à moins d’une grosse dégringolade, on devrait gagner le championnat, mais on ne regarde pas trop le classement pour l’instant, a avoué Scalabrini, lundi, lorsque joint au bout du fil. L’idée est vraiment de bien jouer et de gagner nos séries.»

Deux des quatre prochaines séries de trois duels pourraient être déterminantes dans l’optique de finir au sommet, puisque les Capitales affronteront les Miners et les Titans.

«Notre priorité, plus que d’envoyer un message ou de voir de quoi on va avoir l’air contre une équipe en particulier, c’est de s’assurer de l’avantage du terrain et s’assurer qu’on entre en séries sur une erre d’aller.»

Peu de congés à distribuer

Au baseball, il est plutôt coutume de donner des journées de congé à certains joueurs, en fin de saison, quand une équipe est déjà assurée d’accéder aux éliminatoires ou encore du premier rang.

Le gérant du club québécois laisse présager qu’il pourrait avoir recours à cette pratique advenant une qualification des siens dans les prochains jours, mais il ne l’utilisera pas à outrance. Ses as lanceurs pourraient avoir droit à des congés supplémentaires, afin d’être prêts dès le premier match des séries.

«Moi j’étais un frappeur et je n’aimais pas avoir des journées de congé, parce que c’est une question de momentum et de garder ton élan très constant», a ajouté Scalabrini.

Terminer au premier rang donnerait aussi quelques journées de congé supplémentaires aux Capitales, en attendant le gagnant du match à élimination directe, ce qui explique cette vision des choses du gérant.