Udonis Haslem, 42 ans, de retour avec le Heat

Pour le capitaine du Heat de Miami, Udonis Haslem, l’âge n’est rien d’autre qu’un nombre. Il a annoncé dimanche qu’il allait disputer une 20e saison avec la formation floridienne, lui qui est âgé de 42 ans.

Haslem a annoncé son retour en marge de son camp de basketball pour les jeunes à l’école secondaire Miami Senior.

Dans l’histoire de la NBA, seuls Dirk Nowitzki et Kobe Bryant, respectivement avec les Mavericks de Dallas et les Lakers de Los Angeles, ont passé deux décennies au sein de la même organisation.

Aucun joueur n’a récolté davantage de rebonds dans l’illustre histoire du Heat que Haslem (5780). Il a aussi remporté trois championnats avec le club, en 2006, 2012 et 2013.

Le natif de Palm Beach n’a jamais été repêché et a évolué en France avant de parapher un contrat avec l’équipe de Miami avant la campagne 2003-2004.

Haslem a pris part à 13 parties la saison dernière, récoltant en moyenne 2,5 points et 1,9 rebond. Il est pratiquement devenu un joueur-entraîneur derrière le banc du Heat et est plus reconnu pour ses qualités de meneur que d’athlète depuis quelques années.