Steve Potvin veut instaurer une culture dans l'organisation des Coyotes

Le Québécois Steve Potvin reprendra la barre des Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec la ferme intention d’établir de nouvelles normes d’excellence au sein du club-école des Coyotes de l’Arizona.

Nommé jeudi, le nouveau pilote de l’équipe n’a pas lésiné à partager sa vision des choses avec les médias.

«Nous allons mettre en place des normes qui nous feront passer de bons à excellents. C’est pourquoi nous sommes ici, et nous attendons avec impatience chaque défi», a lancé avec enthousiasme l’homme de 47 ans, selon le site officiel des Coyotes.

Un mentor

Potvin a déjà dirigé les Roadrunners. C’était lors de la campagne écourtée de 2020-2021, lorsque Jay Varady a obtenu une promotion à titre d’adjoint avec les Coyotes. Ce dernier est ensuite revenu derrière le banc des Roadrunners l’année dernière, mais il a accepté un rôle d’assistant avec les Red Wings de Detroit cet été.

Lorsqu’il a cherché à remplacer Varady, le directeur général des Roadrunners, John Ferguson, n’a pas eu à chercher trop loin. Potvin était en effet l’homme tout désigné. Il semble notamment avoir la cote auprès des joueurs, lui qui est derrière le banc de l’équipe depuis cinq ans.

Potvin se fait un devoir d’être à l’écoute de ses joueurs et cette proximité semble lui avoir permis de gagner des points auprès de l’organisation.

«Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor, a fait valoir Potvin. Pour nous, le développement, c’est chercher la vérité. Chercher la vérité, c'est voir ce que les joueurs font vraiment bien, et parfois essayer de trouver quelles sont leurs faiblesses, il faut creuser et chercher la vérité.»

Préparé

Ayant déjà été l’entraîneur-chef de l’équipe par le passé, Potvin s’estime par ailleurs mieux préparé pour la saison à venir.

«Cette opportunité de prendre cette place, d'être l'entraîneur-chef et de comprendre ce que c'est que d'occuper le rôle, pour ainsi dire, était vraiment bénéfique pour moi. Je pense que ce fut une période de croissance majeure pour moi. Maintenant, cela vous rend un peu plus préparé et vous êtes beaucoup plus confiant quant à votre approche au jour le jour.»

Né à Montréal, Potvin a lui-même joué dans la LAH pendant quatre saisons de 1995 à 1999 sans parvenir à atteindre la Ligue nationale. L’ailier droit a ensuite poursuivi sa carrière en Allemagne, en Suisse, en Suède et au Danemark, avant de jouer une dernière campagne dans la défunte Ligue centrale de hockey avec les Sundogs de l’Arizona, en 2009-2010.