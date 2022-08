Pool de la NFL : les porteurs de ballon

Avec les repêchages qui arrivent à grands pas dans les pools de football de la NFL, l’Agence QMI vous propose quelques pistes pour sortir gagnant de votre encan. Aujourd’hui: les porteurs de ballon.

Ce n’est un secret pour aucun amateur de «fantasy football», les demis offensifs sont le nerf de la guerre. Une mauvaise sélection en première ronde peut complètement bousiller une saison, tandis qu’un judicieux choix tardif peut s’avérer être l’élément clé d’un championnat.

Le premier tiers :

Avec ce qu’ils ont accompli dans le passé, Jonathan Taylor (Colts d’Indianapolis) et Derrick Henry (Titans du Tennessee) doivent être considérés comme les deux choix les plus intéressants en vue de la prochaine campagne. Les deux athlètes ont dominé dans des systèmes de jeu et avec des lignes à l’attaque qui ont fait leurs preuves.

S’ils ne sont plus disponibles à votre tour de sélection, Justin Ekeler (Chargers de Los Angeles), Dalvin Cook (Vikings du Minnesota), Joe Mixon (Bengals de Cincinnati), Nick Chubb (Browns de Cleveland) et Najee Harris (Steelers de Pittsburgh) représentent des options sûres et devraient vous offrir une production constante.

Les «petits» risques :

Christian McCaffrey (Panthers de la Caroline) semble avoir de nouveau la cote parmi les experts, particulièrement pour les ligues PPR (un point par attrapé). Le fait qu’il n’a joué que 10 matchs lors des deux dernières saisons, en raison de nombreuses blessures, doit toutefois être considéré. «CMC» pourrait aussi bien être le meilleur porteur de ballon à la fin de la saison, que sur votre liste des blessés pendant trop longtemps.

De son côté, Alvin Kamara (Saints de La Nouvelle-Orléans) pourrait éventuellement faire face à une suspension. Le demi de 27 ans a été arrêté en février dernier pour avoir agressé un individu dans une boîte de nuit. La NFL attend d’ailleurs les résultats du processus judiciaire pour statuer sur son cas.

Deuxième tiers :

Parmi les choix considérés comme sûrs et qui devraient être disponibles en fin de première ronde, ainsi qu’aux deuxième et troisième tours, on retrouve une kyrielle de porteurs intéressants.

Les voici : D’Andre Swift (Lions de Detroit), Aaron Jones (Packers de Green Bay), Leonard Fournette (Buccaneers de Tampa Bay), Ezekiel Elliot (Cowboys de Dallas), Saquon Barkley (Giants de New York), James Conner (Cardinals de l’Arizona) et David Montgomery (Bears de Chicago).

Options en fin de repêchage :

C’est inévitable, chaque saison de la NFL a son lot de porteurs de ballon sortis de nulle part et qui ont un impact sur les performances de leur équipe respective.

Voici des noms à surveiller, qui pourraient être un coup de génie s’ils sont repêchés sur le tard : Dameon Pierce (Texans de Houston), Kenneth Gainwell (Eagles de Philadelphie), Khalil Herbert (Bears de Chicago) et Brian Robinson (Commanders de Washington).

À éviter :

Finalement, il y a quelques joueurs qui représentent un gros risque pour «gaspiller» l’un de vos premiers tours de parole. Les athlètes sélectionnés risquent de perdre leur poste, où de trop partager le boulot. Il s’agit de : J.K. Dobbins (Ravens de Baltimore), Damien Harris (Patriots de la Nouvelle-Angleterre), Antonio Gibson (Commanders de Washington), Miles Sanders (Eagles de Philadelphie) et Rashaad Penny (Seahawks de Seattle).