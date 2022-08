Mondial junior: Mason McTavish entre dans l’histoire

EDMONTON – Mason McTavish a réussi l’une des meilleures prestations offensives dans l’histoire d’Équipe Canada junior. Malgré tout, c’est pour un jeu défensif qu’on se souviendra de son passage avec ÉCJ en 2022, au Mondial.

L’arrêt qu’il a réalisé en prolongation face aux Finlandais, en arrêtant au vol un tir de Topi Niemela qui se dirigeait directement dans un filet ouvert, s’est officiellement inscrit dans ces moments historiques dont on parlera encore dans plusieurs années.

«Mon bâton était à la bonne place au bon moment, j’imagine. Je ne sais même pas pourquoi je me suis retrouvé derrière le gardien! Ce n’était probablement pas le bon positionnement, mais au final, ç’a fonctionné. Après, je suis retourné au banc et j’ai vu que [Kent Johnson] était en échappée. Ce furent des minutes assez excitantes et je suis très heureux d’être du bon côté.»

Peu de gens dans les gradins, et même sur la passerelle des médias, avaient pris conscience de ce que venait de faire McTavish dans le feu de l’action, avant de voir la reprise vidéo. Un qui n’a rien manqué du tout, c’est le gardien Dylan Garand.

«Je me souviens juste d’avoir vu la rondelle passer au-dessus de moi, me retourner et voir Mason l’arrêter. Tout de suite après le match, j’ai pris mon téléphone et j’ai regardé la reprise. Il a arrêté cette rondelle au vol, c’est complètement fou. C’est le plus bel arrêt que je n’ai jamais vu!», a-t-il conclu en riant.

Une Bonne Frousse

Si les amateurs ont vécu une véritable montagne russe d’émotions lors de la période de prolongation, samedi, ce fut aussi le cas pour les joueurs qui étaient sur le banc.

«Elliot [Desnoyers] était assis à côté de moi et quand il voit la rondelle il a lâché un: "ah, f***!". Dans ma tête, c’était fini, a raconté Nathan Gaucher. Après, on repart, on marque et on gagne. C’est un train d’émotions, mais je pense qu’en fin de compte, on la méritait.»

«Je ne sais pas comment le décrire. Je pense que j’étais inconscient pendant tout le long de la prolongation, a lancé en riant Desnoyers. J’étais excité et tu espères que les gars qui sont sur la glace fassent les gros jeux pour gagner.»

«J’étais découragé. On pensait tous qu’on avait perdu sur le banc. La rondelle s’en allait dans le but. Je ne sais pas comment il a fait l’arrêt, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et c’est nous qui sommes contents», ajoutait quant à lui William Dufour.

D’un calme olympien du début à la fin du tournoi, l’entraîneur-chef Dave Cameron estimait que le jeu de son capitaine n’était que le retour du balancier.

«C’est ça, le hockey. On l’a dit souvent à nos joueurs, mais quand les deux meilleures équipes s’affrontent, ça va se décider sur deux ou trois jeux, et Mason a fait ce jeu. Par la suite, [Logan Stankoven] et [Kent Johnson] ont marqué le but victorieux. C’est ce qui fait la différence dans un match comme celui-ci.»