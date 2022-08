Mbappe et le PSG pulvérisent Lille

Avec Kylian Mbappé, auteur d'un triplé dont un but ultrarapide après le coup d'envoi, le Paris SG a expédié Lille 7-1, dimanche, pour la 3e journée de Ligue 1, marquée par l'échec de Nice à Clermont 1-0 et par un record de cartons rouges: onze en dix matches!

Le PSG vite fait, bien fait

Il a suffi d'un peu plus de 8 secondes de jeu, dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, pour que Mbappé ouvre le score (record de rapidité égalé en L1) et mette sur orbite un leader parisien en mode fusée.

Après seulement trois journées, le champion en titre est déjà la seule équipe à neuf points sur neuf, avec 16 buts inscrits, devant Lens et Marseille (7 pts). Et même si Lyon (4e, 6 pts, un match de moins) peut faire aussi bien, le PSG semble injouable, porté par son fulgurant trio Messi-Neymar-Mbappé.

Après les bisbilles entre Mbappé et Neymar au sujet du tireur N.1 des penalties, la large victoire et les sourires de circonstance ont évacué les tensions.

«C'est une grande satisfaction de les voir heureux sur le terrain, jouer les uns pour les autres. Evidemment qu'il y a du talent, et quand ce talent s'associe, ça rend un match très agréable», a savouré l'entraîneur parisien Christophe Galtier au micro d'Amazon Prime Video.

En plus, tout le monde a marqué: Mbappé donc, pour égaler le but le plus rapide de l'histoire de la L1 qui remontait à Michel Rio en 1992, puis pour inscrire un doublé sur une passe de... Neymar (66e), et enfin un triplé (87e).

Lionel Messi (28e) et «Ney» par deux fois (43e, 52e) n'ont pas été en reste. Achraf Hakimi s'est aussi joint à la fête (39e), et Jonathan Bamba a sauvé l'honneur lillois (54e).

Une addition lourde pour Lille (10e, 4 pts), privé dimanche de son meneur de jeu Rémi Cabella (blessure musculaire), mais aussi de son attaquant Mohamed Bayo, écarté du groupe pour raisons disciplinaires.

Nice perd pied, Rennes enfin lancé

Nice dans le dur: toujours sans victoire cette saison, incapable de battre le Maccabi Tel-Aviv jeudi (1-0) en Ligue Europa Conférence, le "Gym" a sombré à Clermont après un but de Saîf-Eddine Khaoui (5e minute), perdant tour à tour Mario Lemina (80e) puis Jean-Clair Todibo (82e), exclus.

Les Niçois (16es) ne comptent que deux points sur neuf possibles en L1 avant une semaine déjà décisive: barrage retour de Ligue Europa Conférence contre le Maccabi jeudi à l'Allianz Riviera, puis réception de l'OM dimanche en L1.

«Il faut nous remobiliser, relever la tête et avancer. Nous devons être plus constants», a plaidé Lucien Favre, le placide entraîneur niçois.

Pour les Rennais (9es, 4 pts), en revanche, le réveil a sonné contre Ajaccio, avec des buts de Martin Terrier (18e) et Arthur Theate (62e), malgré l'exclusion du milieu défensif Lesley Ugochukwu (90e+2).

Quant au gardien breton Romain Salin, remplaçant, il a été exclu pour contestation, sans même être entré en jeu !

Pluie de buts à Toulouse, de rouges à Montpellier

Toulouse (6e) et Lorient (8e) ont fait le spectacle au Stadium, prenant tour à tour l'avantage avant de se quitter sur un nul 2-2.

A Montpellier (13e, 3 pts), ce sont pas moins de quatre cartons rouges qui ont été distribués, dans un match finalement remporté 2-1 par Auxerre (11e, 4 pts), première victoire du promu bourguignon depuis son retour dans l'élite, dix ans après.

«Il y a eu quatre expulsions. C'est lourd dans un match sans violence extrême», a toutefois pesté l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan.

Au total, les clubs de L1 ont enregistré onze cartons rouges sur une seule journée, un record sur les trente dernières années, selon le statisticien Opta.

Reims respire, Brest étouffe Angers

Après deux lourdes défaites, Reims relève un peu la tête: les Rémois ont arraché le nul 1-1 à Strasbourg grâce à Folarin Balogun (81e) et abandonnent la place de lanterne rouge à Troyes.

Confirmation côté Brestois: après le bon point obtenu contre Marseille (1-1), Brest a battu Angers 3-1 sur un doublé de Jérémy Le Douaron (10e, 38e) et un but d'Achraf Dari (65e).