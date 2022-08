Le Bayern seul aux commandes

Le Bayern Munich a offert un nouveau festival offensif, corrigeant le VfL Bochum 7 à 0 (mi-temps: 4-0), dimanche en début de soirée, en clôture de la troisième journée du championnat d'Allemagne, et s'installe déjà seul en tête de la Bundesliga.

Ce troisième succès en championnat s'est rapidement dessiné avec les buts de Leroy Sané (7e), Matthijs de Ligt (25e), et Kingsley Coman (33e), les trois nouveaux dans le onze de départ de Julian Nagelsmann, avant que Sadio Mané n'inscrive un doublé (42e et 60e). Cristian Gamboa a marqué contre son camp (69e) et Serge Gnabry a salé l'addition (76e).

Avec neuf points, le décuple champion d'Allemagne en titre occupe déjà seul la première place du classement après seulement trois matches, devant le trio de poursuivants - Mönchengladbach, Mayence et Union Berlin - à deux points derrière.

Principaux concurrents de Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont été battus samedi et comptent déjà du retard sur le Bayern, trois points pour le BVB et sept points pour Leipzig.

Samedi prochain, le Bayern recevra le Borussia Mönchengladbach pour le choc de la 4e journée.