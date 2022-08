Dodgers : un retour étincelant pour Dustin May

Subir une opération de type Tommy-John n’est jamais facile, mais Dustin May a mis cette expérience derrière lui avec panache, samedi. À son premier départ en 476 jours, il a brillé dans une victoire de 7 à 0 de ses Dodgers contre les Marlins de Miami, samedi à Los Angeles.

May n’a donné qu’un coup sûr et deux buts sur balles en cinq manches, retirant au passage neuf frappeurs sur des prises. Sa blessure au coude appartient résolument au passé.

Voyez les faits saillants de ce retour dans la vidéo, ci-dessus.

À lire aussi: Les Blue Jays battent encore les Yankees

«Heureux d'être de retour, a lancé May après la rencontre, selon le site officiel du baseball majeur. Et je suis juste content d'avoir effectué un premier [départ], de savoir qu’il est derrière moi et que j’en ressors en bonne santé et prêt pour le suivant.»

Émotions

Évidemment, toutes les séances d’entraînement de monde ne sont pas suffisantes pour retrouver une bonne forme de match. Ainsi, May semblait avoir de la difficulté à trouver la zone des prises en première manche, même s’il s’en est sorti en effectuant le troisième retrait avec les buts remplis.

Aux yeux du gérant Dave Roberts, cette première manche est le résultat des émotions, palpables par tous lorsque May s’est dirigé au monticule pour amorcer la rencontre.

«Je pense que nous avons tous vu des émotions; il a perdu le contrôle un peu sur la butte, a reconnu Roberts. Mais il a montré sa détermination à en faire encore plus, à effectuer ses lancers et à sortir de cette manche sans point. Puis après ça, j'ai eu l'impression qu'il continuait à s'améliorer au fur et à mesure du match.»

Pas de pression

D’ici la fin de la saison, May devrait demeurer dans la rotation, en compagnie de Julio Urías, Tony Gonsolin, Tyler Anderson et Andrew Heaney. Il devient ainsi un pilier important de l’équipe, dont la place en séries éliminatoires est pratiquement déjà acquise en vertu d’un dossier de 83-36, au premier rang de la Ligue nationale, avant le match de dimanche.

May, qui ne compte à 24 ans que 32 matchs d’expérience en saison régulière, montre une moyenne de points alloués de 2,81. Il a toutefois donné cinq points en deux courtes sorties de relève lors de sa dernière participation aux éliminatoires, une situation qu’il voudra certainement corriger.

Il croit être au meilleur endroit pour le faire en vertu de la qualité des autres lanceurs du club.

«Nous avons beaucoup de gars formidables dans cette équipe et beaucoup de gars sur qui compter. Alors je vais simplement aller sur le terrain et faire mes affaires; aucune raison de me mettre une pression supplémentaire sur les épaules», a-t-il décrété.

Angels : Michael Lorenzen retrouvera la forme dans les mineures

Absent depuis près de deux mois, le lanceur partant des Angels de Los Angeles Michael Lorenzen a été rétrogradé au niveau AAA afin de retrouver la forme.

Lorenzen évoluera conséquemment pour les Bees de Salt Lake pendant un moment. Une blessure à l’épaule le gardait à l’écart depuis le 1er juillet dernier. L'Américain de 30 ans avait toutefois amorcé un programme d’entraînement le 31 juillet.

Longtemps releveur avec les Reds de Cincinnati, l’athlète originaire d’Anaheim a accepté un contrat d’une année avec les Angels au cours de la saison morte pour agir à titre de partant. Il montre une fiche de 6-6 et une moyenne de points mérités de 4,94 en 13 départs cette saison.

À son retour, il tentera d’aider les Angels à s’approcher d’une place en séries éliminatoires. Avant les parties de dimanche, le club californien était à 12,5 matchs d’une place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.