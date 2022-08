«Ç’a été très difficile» - Nicklas Backstrom

Nicklas Backstrom a subi une opération à la hanche cet été qui le forcera à rater le début de la campagne, mais pour l’attaquant des Capitals de Washington, il s’agissait d’un mal nécessaire.

Les ennuis de Backstrom avec sa hanche ne datent pas d’hier. Une première opération, il y a huit ans, lui a donné quelques années de répit, mais l’état de sa hanche s’est ensuite détérioré peu à peu. Une deuxième opération devenait ainsi nécessaire puisque la douleur et la perte de mobilité devenaient insoutenables.

«J'ai eu des difficultés à marcher, a expliqué Backstrom dans une entrevue avec le quotidien suédois "Expressen" publiée dimanche. [C’était] difficile d'enfiler mes chaussettes et de lacer mes chaussures. C’était généralement frustrant, pour être honnête.»

«Ce n’est pas amusant de marcher dans la douleur. La famille a encaissé le coup. Je ne pouvais même pas jouer avec les enfants. Ç’a été très difficile.»

Moins mobile

Pourtant, ces difficultés n’ont pas empêché Backstrom de jouer la saison dernière. Si ces ennuis de hanche étaient moins handicapants lorsqu’il chaussait les patins, il n’arrivait pas à donner le rendement souhaité sur la glace.

Il a ainsi été limité à six buts et 31 points en 47 rencontres de saison régulière, puis il a ajouté deux filets et six points en autant de sorties lors des séries éliminatoires. Mais tous les matchs étaient difficiles.

«L'année dernière, j'ai raté beaucoup de matchs. J'ai essayé de revenir après quelques séances de rééducation, mais ce n'était pas [suffisant]. La mobilité me manquait, ça faisait mal quand je poussais et j'ai perdu à la fois de la vitesse et de l'équilibre», a-t-il évalué.

Repousser l’inévitable

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Backstrom est bien conscient que la retraite le guette, surtout si sa hanche ne réagit pas de la bonne façon. Mais il espère pouvoir repousser au plus tard le jour où il accrochera ses patins.

«Si je me sens bien, je continuerai [à jouer] pendant des années. Je vais jouer au hockey jusqu’à ce que mon corps m’abandonne.»

Backstrom a amassé 264 buts et 1011 points en 1058 matchs depuis ses débuts, en 2007-2008. Pour ce qui est de la suite, aucun échéancier n'a été établi, mais le processus de remise en forme sera long.