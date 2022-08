Nathan Rourke tombe au combat

La jeune sensation de la Ligue canadienne de football Nathan Rourke s’est blessée pendant le dernier quart d’une victoire de 28 à 10 des Lions de la Colombie-Britannique sur les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi.

Le quart-arrière canadien s’est fait mal à un pied quand il a été victime d’un sac du quart avec 12 minutes à faire à la partie. Le joueur des Lions a été aidé de deux de ses coéquipiers pour quitter le terrain.

«Nous ne saurons pas [la gravité de la blessure] avant de faire d’autres examens. Il existe un large éventail de possibilités», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Campbell après l’affrontement.

Avant de tomber au combat, Rourke avait amassé 375 verges et inscrit deux touchés avec son bras. Il avait également récolté 63 verges sur des courses. Il s’agissait par ailleurs d’un quatrième match consécutif où il obtenait plus de 330 verges de gain via les airs et de la sixième fois en neuf sorties.

Depuis de début de la présente campagne, le natif de Victoria domine le circuit pour les verges amassées par la passe (3281) et les touchés (25).

C’est le pivot Michael O’Connor qui a complété la rencontre chez les Lions. Ce dernier est également un Canadien.

Le club de la Colombie-Britannique renouera avec l’action vendredi prochain, toujours contre les Roughriders. Il bénéficiera ensuite d’une semaine de congé, avant de se rendre à Montréal pour un duel contre les Alouettes prévu le vendredi 9 septembre.