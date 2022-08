Les Yankees sortent de leurs gonds

Victimes d’une 15e défaite à leurs 19 derniers matchs, samedi, certains membres de l’équipe des Yankees de New York ont montré des signes de frustration lors du troisième duel de leur série contre les Blue Jays.

En plus du lanceur partant Gerrit Cole, durant le match, le gérant Aaron Boone s’est fâché en conférence de presse, après un autre revers. L’homme de 49 ans a non seulement haussé le ton, mais il a aussi frappé violemment la table d’entrevue de la paume de la main pendant qu'il répondait à une question d'un journaliste.

«Nous devons jouer mieux, un point c’est tout. Et la bonne chose, a-t-il dit avant de s’interrompre pour cogner sur la table, c’est que [la réponse] est directement devant nous.

«Elle est juste là et nous pouvons arranger les choses. C’est là et nous pouvons nous enfuir avec. Nous avons les joueurs pour le faire. Nous devons le faire. Mais si nous ne marquons pas, c’est dur de gagner et je vais continuer de répondre à ces mêmes questions. Suis-je perplexe? Certainement, je le suis.»

Les prochains jours ne s’annoncent pas plus rose pour les Bombardiers du Bronx, qui devront affronter l’excellent lanceur Alek Manoah (12-6), qui a préservé une moyenne de points mérités de 2,71 en 2022, pour conclure leur série contre les Blue Jays. Une courte série de deux matchs contre les puissants Mets de New York suivra.

Une avance qui fond comme neige au soleil

Le 8 juillet, tout allait comme sur des roulettes pour la formation new-yorkaise, qui possédait une avance de 15,5 matchs au sommet de la section Est de l’Américaine. Cette avance, autrefois jugée comme insurmontable, semble dorénavant à portée de main pour les Blue Jays, deuxièmes de la section, maintenant à sept matchs des meneurs.

«Cette équipe m’a toujours impressionné, a admis Jackie Bradley fils, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. C’est un jeune groupe très excitant et talentueux. Il n’y a aucune limite avec ce groupe. Nous voulons continuer de jouer du bon baseball, en espérant que les victoires suivront.»

Dans le duel du jour, Matt Chapman a cogné un circuit en solo en neuvième manche. Même si la frappe n’a eu aucune incidence sur le résultat final, le gérant John Schneider a particulièrement apprécié le message que son joueur a lancé.

«[Les joueurs] savent qu’ils sont très bons, a indiqué Schneider. C’est une excellente équipe. Le circuit de Chapman en neuvième nous a permis de dire : "Nous sommes là". Ils ne reculeront devant personne.»