«Le plus gros impact de ma carrière... et de loin» -Alex Labbé

Victime d’un accident à très haute vitesse au circuit routier de Watkins Glen, ce samedi, Alex Labbé retrouvait ses esprits quand nous l’avons joint quelques minutes plus tard.

Alors qu’il occupait le 15e rang au début du deuxième segment de l’épreuve en Série NASCAR Xfinity, le pilote des Bois-Francs a été victime d’un bris de suspension dans le virage quatre qui est négocié à fond.

• À lire aussi: NASCAR Pinty’s: Marc-Antoine Camirand récupère ses 12 points de pénalité

• À lire aussi: La Coupe NASCAR à Montréal?

Impact à 220 km/h

«C’est assurément le plus gros impact de ma carrière en course automobile... et de loin, a-t-il reconnu d’entrée de jeu. J’ai dû frapper la clôture à environ 220 km/h.»

Une fois que sa voiture amochée s’est immobilisée, on a vu Labbé s’extirper du cockpit par ses propres moyens, avant de s’asseoir sur la piste.

«Ça a cogné très fort, a-t-il renchéri, et j’ai eu le souffle coupé. Ma tête a frappé le siège violemment. Vraiment, ç’a été très dur pour le corps.»

Un circuit dangereux

Comme le prévoit NASCAR, Labbé s’est rendu au centre médical du circuit pour une première évaluation, qui s’est avérée rassurante. Mais, protocole de commotion cérébrale oblige, le médecin a exigé un autre examen dimanche.

«J’ai mal aux côtes, a poursuivi le Québécois, et je suis encore un peu étourdi.»

Ce circuit de Watkins Glen a toujours été reconnu comme l’un des plus dangereux en Amérique du Nord.

Jadis théâtre du Grand Prix des États-Unis, il a notamment coûté la vie aux pilotes de Formule 1 François Cevert (1973) et Helmuth Koinigg (1974).

Tous deux avaient frappé de plein fouet les glissières de sécurité qui sont encore présentes autour de la piste. En 1991, J. D. McDuffie s’était aussi tué en Coupe NASCAR.

Alex Labbé doit rentrer au Québec pour quelques jours à peine avant de participer, vendredi soir prochain, à la prochaine étape de la Série NASCAR Xfinity présentée sur le mythique ovale de Daytona, en Floride.

La course a été remportée samedi par Kyle Larson, qui a su résister à la menace d’A.J. Allmendinger jusqu’au fil d’arrivée. Seulement deux dixièmes de seconde ont séparé les deux animateurs de l’épreuve quand le drapeau à damier a été agité.

Sammy Smith, Noah Gragson et Kaz Grala ont suivi dans l’ordre.

Räikkönen qualifié au 27e rang

Auteur du meilleur chrono en qualifications, Chase Elliott s’élancera de la position de tête dimanche à Watkins Glen à l’occasion de la course de la Coupe NASCAR.

Celui qui tentera de remporter une troisième victoire à cet endroit a devancé Kyle Larson et Michael McDowell.

Deux ex-pilotes de F1, Kimi Räikkönen et Daniil Kvyatt, se sont qualifiés au 27e et au 36e rang respectivement.