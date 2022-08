Le bronze pour Tomas Monten

Les Suédois étaient anéantis après leur défaite en demi-finale face aux Finlandais, voyant ainsi leur rêve de médaille d’or s’effondrer. Mais ils sont parvenus à trouver la motivation nécessaire, samedi, pour offrir à leur entraîneur, Tomas Monten, une médaille pour son dernier match à la barre du programme national junior.

Ils l’ont emporté 3 à 1 sur la Tchéquie pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Monten, qui a passé les huit dernières éditions du Mondial junior derrière le banc de la Suède, dont les six dernières comme entraîneur-chef, a décidé que le temps était venu pour lui de relever de nouveaux défis.

«C’était une défaite dure à avaler hier [vendredi]. Nous nous sommes regroupés en équipe et nous sommes dit que nous avions une responsabilité envers notre pays. Évidemment, c’était le dernier match de Tomas Monten alors on a décidé qu’on allait gagner pour lui», a raconté le capitaine de l’équipe suédoise, le défenseur Emil Andrae.

Le trophée à l'entraîneur

D’ailleurs, après la rencontre, Andrae s’est empressé de remettre le trophée de gagnant de la médaille de bronze à son entraîneur.

«Ç’a été un honneur de diriger cette équipe, a mentionné l’homme de 44 ans. J’ai vécu certaines de mes plus belles années avec ce programme et je suis extrêmement reconnaissant envers les joueurs qu’ils soient parvenus à gagner pour moi aujourd’hui. C’est tout ce que je souhaitais.»

L’entraîneur était particulièrement fier de voir que son groupe fût parvenu à se ressaisir après la défaite contre leurs rivaux de toujours, la Finlande.

«C’est la réalité d’un tel tournoi. On a essayé d’en parler directement après le match vendredi. On savait que c’était difficile mais avec tout le personnel, on a essayé de les garder le plus motivés possible en leur faisant comprendre l’importance de remporter le dernier match.»

Le mur Wallstedt

Comme ce fut le cas tout au long du tournoi, le gardien Jesper Wallstedt a été un mur devant le filet de la Suède samedi, face aux Tchèques, bloquant 27 lancers. Le choix de première ronde du Wild du Minnesota s’est dressé, particulièrement en troisième période, quand la Tchéquie accentuait la pression.

Il a conclu le tournoi avec un taux d'efficacité de 0,940 et une moyenne de buts accordés de 1,62.

«Je pense qu’il a été le meilleur gardien du tournoi. C’est un jeune qui a beaucoup d’expérience déjà mais surtout une personne extraordinaire et un leader hors pair. Si on pouvait donner le titre de capitaine à un gardien, il l’aurait sans l’ombre d’un doute. Il est calme devant son filet, ce qui fait en sorte que le sentiment sur le banc est toujours qu’il a la situation en contrôle», l’a complimenté l’entraîneur Monten.

En contrôle

En effet, à plusieurs reprises, le gardien de 6 pi 3 po et 214 lb a fait paraître des arrêts difficiles comme des arrêts de routine.

«C’est comme ça que je veux jouer. Je veux que mes arrêts aient l’air le plus faciles possible. J’essaie de faire les plus petits mouvements possible et lorsque je dois sortir de ma zone de confort et faire des arrêts importants, je veux les faire. Je me sentais bien aujourd’hui, j’avais l’impression que la rondelle me frappait à chaque fois et c’est bon signe.»