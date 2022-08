La Ville de Rosemère et l’OSM rendent hommage à Mike Bossy

Quelques mois après le départ de Mike Bossy, la Ville de Rosemère a rendu hommage non seulement à l’athlète, mais aussi à l’homme qu’il était.

Tout à l’image de sa personne, la municipalité a décidé d’honorer en grand le hockeyeur lors d’un spectacle présenté par l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM).

Ayant été nommé citoyen à l’honneur il y a deux ans, Mike Bossy était connu comme étant une personne très impliquée auprès de sa communauté et de sa famille.

«Mon père ne pensait pas à lui. Il pensait à tout le monde, toujours jusqu’à la fin», a expliqué la fille de Mike Bossy, Tanya, en soulignant son dévouement et son intensité, tant comme hockeyeur que comme grand-père.

«Quand un citoyen se démarque des autres par son implication, c’est certain qu’on veut profiter d’une occasion pour le souligner. Son départ trop hâtif nous amenait à dire: “Bon, on a un évènement grandiose. C’est peut-être le moment aussi de souligner ses années à Rosemère, et aussi l’athlète qu’il était”», a ainsi expliqué le maire de Rosemère, Eric Westram, précisant au passage qu’au-delà de ses exploits sportifs, Mike Bossy était «une personne d’une humilité et d’un sens familial hors du commun».

Pour la famille de l’athlète, cet hommage a une signification particulière puisqu’elle demeure toujours à Rosemère.

«Avec mes enfants, on venait toujours à la Fête des citoyens. C’est la première fête qu’il n’est pas là, donc ça le rend présent, mais autrement. Ça nous touche beaucoup, la famille», a ainsi mentionné Tanya Bossy.

Cette dernière a également souligné le soutien qu’elle et sa famille ont reçu depuis le départ de son père. «À chaque occasion qui se présente, les gens nous apportent leur support», a-t-elle précisé.

Le clou de l’hommage a été la présentation d’images de Mike Bossy agrémenté de la chanson thème de La Soirée du hockey jouée par l’Orchestre Symphonique.