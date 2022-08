La Fédération internationale de hockey surveille Hockey Canada

La Fédération internationale de hockey (FIHG) surveillera attentivement les différentes enquêtes entourant le scandale sexuel qui éclabousse Hockey Canada depuis quelques semaines et elle n’écarte pas la possibilité d’imposer des sanctions à l’organisation.

C’est du moins ce qu’a fait savoir le président de la FIHG, Luc Tardif, samedi, en marge de la dernière journée du Championnat mondial de hockey junior à Edmonton.

Rappelons qu’une enquête indépendante, commandée par Hockey Canada, est en cours pour faire la lumière sur les allégations de viol collectif qui aurait eu lieu à London, en 2018, et qui impliquerait des membres d’Équipe Canada junior.

La police de London mène aussi une enquête, tout comme la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je veux être précis et dire qu’on n’a pas fait d’enquête. Il y a présentement quatre investigations qui sont ouvertes et je suis très content de ça. Pour nous, c’est une affaire nationale. Pas qu’on ne s’y intéresse pas, mais ce qui est important pour nous c’est qu’ils nous fournissent la même quantité d’informations qu’ils offrent au commissaire responsable de l’enquête indépendante. Jusqu’à présent, c’est le cas, ils nous tiennent informés.

«À la fin de l’enquête, le commissaire à l’éthique va nous dire s’il y a sanction ou pas. On ne s’intéressera pas aux faits criminels, mais plutôt si Hockey Canada a respecté le processus et comment ont été prises les décisions», a expliqué M. Tardif.

Rappelons que Hockey Canada aurait pigé dans un fonds de réserve pour régler le dossier de 2018, ainsi que plusieurs autres.

Un contexte difficile

D’ailleurs, le président de la FIHG n’a pas caché que le contexte entourant Hockey Canada a fait partie des facteurs expliquant les très faibles assistances, tout au long du tournoi.

Toutefois, pour lui, le fait que le tournoi a été présenté en août a été le principal facteur, tout comme le prix des billets fixé beaucoup trop haut par Hockey Canada. Pour la majorité des matchs du Canada, les billets variaient entre 100 $ et 200 $.

«Il y aurait pu avoir un peu de souplesse [de Hockey Canada] en cours de route, a admis le président. C’est sûr qu’avec le comité organisateur, on aurait aimé avoir plus de spectateurs. On n’organisera plus de tournoi en août.»

«Même les foules des matchs du Canada étaient basses, a ajouté le président du tournoi, Henrik Bach Nielsen. Je ne sais pas si Hockey Canada a fixé les prix comme si c’était un tournoi en décembre, mais, personnellement, je pense qu’ils auraient pu proposer des prix en fonction du fait que le tournoi avait lieu en août.»

Russie et Bélarus suspendus

Par ailleurs, Luc Tardif a confirmé samedi que la Russie et le Bélarus allaient être suspendus pour la prochaine année, soit la saison 2022-2023.

«Nous allons y aller une année à la fois dans ce dossier. Un jour, on l’espère, la situation va se replacer.»

M. Tardif a aussi assuré que la FIHG n’avait pas l’intention d’imposer des sanctions aux joueurs qui décidaient de signer des contrats dans la KHL, en Russie.

Selon lui, ce sera aux différentes fédérations de prendre leurs propres décisions.

«Certaines fédérations ont déjà dit à leurs joueurs que s’ils signaient dans la KHL, ils ne pourraient pas faire partie de l’équipe nationale du pays. On laisse les fédérations décider.»