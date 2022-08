La consécration de Sami Zayn

Publié aujourd'hui à 14h38

Mis à jouraujourd'hui à 14h38

Les amateurs de lutte ont eu SmackDown. Les Québécois ont eu l’après-SmackDown.

Si vous êtes partis à la conclusion du dernier segment de la soirée ou si vous n’aviez pas la chance d’être présent au Centre Bell et que vous avez regardé le tout à la télévision, vous avez manqué la vraie finale.

En effet, alors que le Montréalais Sami Zayn était dans l’arène, seul, en train de vendre le coup qu’il avait reçu de Drew McIntyre en voulant sauver Roman Reigns, son bon ami, le Marievillois Kevin Owens, est arrivé sous un tonnerre d’applaudissements.

Arborant son tout premier t-shirt, Owens a pris le micro et ses premiers mots ont été « Ben tabarnack, ça fait du bien d’être chez nous! »

La foule était conquise.

L’ancien champion Universel a continué en s’adressant à Zayn plus particulièrement. Il l’a complimenté, en disant que sans lui, il ne serait pas à la WWE aujourd’hui.

La foule s’est mise à scander «Thank you, Sami!».

Puis, il a dit que Zayn était trop bon pour être le porteur de valise (je ne peux pas répéter le mot qu’Owens a réellement dit, mais c’est un mot de cinq lettres qui débute par « b ») de qui que ce soit, incluant le chef de la meute, Roman Reigns.

Zayn n’a pas apprécié le commentaire et a demandé à Owens de s’excuser. Ce dernier a répondu qu’il s’excuserait la journée que Zayn allait retrouver sa dignité (encore une fois, pas le mot utilisé, mais c’est l’équivalent français de cojones!).

Les deux se sont poussés et on est passé près d’assister à une autre bagarre légendaire entre Owens et Zayn. Mais c’est alors que le pacificateur Riddle est arrivé afin de vouloir arranger les choses.

Il a tenté de convaincre les deux de se faire un câlin, lui qui est le roi des câlins à la WWE. La foule a embarqué dans la proposition et s’est mise à scander « Hug! Hug! Hug! »

Et c’est alors que les deux Québécois ont joué avec la dizaine de milliers d’amateurs présente. Zayn a levé les bras. Riddle a aidé Owens à lever les siens. Les deux se sont approchés l’un de l’autre. Mais ils ont recommencé à argumenter. Zayn a donc changé d’idée et a reculé.

Tel un coach de vie, Riddle les a convaincus de réessayer. Et la deuxième fois était la bonne!

La foule a hurlé de bonheur!

C’était un moment tellement unique et génial. Un segment joyeux pour les amateurs et émotif pour Owens et Zayn. Et on a ensuite eu droit à un match bonus, alors que Kevin Owens et Riddle ont eu le dessus sur l’équipe composée de Ridge Holland et Butch.

Crédit photo : MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

La soirée Sami Zayn

Si pendant sa carrière, Kevin Owens a eu certaines opportunités que Sami Zayn n’a pas eues, entre autres au niveau des titres remportés, hier soir c’était la soirée Sami Zayn.

En plus du segment d’après-SmackDown, on a vu Zayn avoir un excellent segment avec Roman Reigns. Depuis quelques semaines, Zayn tente désespérément de faire partie du clan du champion unifié, mais les cousins de Reigns, les Uso, lui font la vie dure. Profitant du fait qu’ils n’étaient pas à Montréal (les deux ont déjà été arrêtés pour conduite en état d’ébriété, alors c’est plus difficile pour eux de venir au Canada), Zayn a finalement eu son moment avec Reigns et ils ont frappé un coup de circuit.

Zayn s’est plaint de Jey Uso, Reigns lui a donné raison, puis l’a encouragé pour son match plus tard dans l’émission. Et à la toute fin, Reigns lui a demandé de passer un message à Kevin Owens: il ne doit rien à personne. On se rappellera que lundi à Raw, Owens a appliqué le coup de l’assommoir (un Stunner) à Drew McIntyre, l’adversaire de Reigns au prochain événement spécial du 3 septembre. Zayn a terminé le segment en disant qu’il n’était pas très proche de Kevin.

Un vrai régal! Un long segment, mais divertissant à souhait.

Puis, dans le meilleur match de la soirée, Zayn n’a pas été capable de devenir l’aspirant numéro un pour le titre Intercontinental détenu par Gunter. Il a plié l’échine face à Madcap Moss, Ricochet, Happy Corbin et l’éventuel gagnant, Sheamus. Un excellent combat d’une vingtaine de minutes qui nous a tenu en haleine du début à la fin.

À un certain moment, on a cru que Zayn était blessé, mais cela ne faisait partie que du scénario. On a même amené le Québécois en arrière pour mieux le faire revenir vers la fin du combat.

Autant pendant son segment avec Reigns que lors de ce combat, la foule était derrière Zayn. On a eu droit à des chants de « Sami » et « Ole! Ole! Ole! ». C’était quelque chose à entendre. Même l’un des relationnistes de la WWE était impressionné.

Capable de divertir au micro, dans le ring ou avec son jeu d’acteur, la foule a reconnu son immense talent et chacune des ovations qu’il a reçues hier était méritée. Même si au Centre Bell, il a déjà affronté John Cena et Kevin Owens et qu’il a eu un match de championnat de la WWE face à Jinder Mahal, j’ai senti que la foule était encore plus derrière lui hier soir. Une vraie consécration pour celui qui est l’un des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps.

Ronda Rousey et les autres

Mis à part des deux Québécois, c’est probablement Ronda Rousey et Natalya qui ont reçu les meilleures réactions lors de ce 1200e épisode de SmackDown.

Rousey a ouvert l’émission, demandant à ce que sa suspension soit levée. Puis lorsqu’on a envoyé des agents de sécurité pour la sortir de l’arène, elle les a attaqués. Mais à sa sortie du ring, des policiers l’attendaient pour l’arrêter. Un de ceux-là était le lutteur québécois Zak Patterson, qui en était à sa toute première fois comme extra à la WWE.

Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, à chaque événement télévisé, la WWE fait appel à des lutteurs et lutteuses de la scène locale d’où l’événement est enregistré pour jouer différents rôles, comme des agents de sécurité ou des policiers.

Dans le tournoi par équipe servant à couronner de nouvelles championnes féminines, Toxic Attraction, de NXT, ont battu Natalya et Sonya Deville. La fille du regretté Jim « The Anvil » Neidhart et nièce de Bret Hart a reçu une belle réaction de la foule, profitant du lien spécial entre son oncle et le public montréalais. Hit Row a fait une apparition et un rap, au grand plaisir de mon collègue Kevin Raphaël, de même que le trio composé de Bayley, IYO SKY et Dakota Kai. Pour sa part, la championne féminine de SmackDown Liv Morgan a défait Shotzi, dans le combat qui a suscité le moins d’intérêt de la soirée.

Québec et ensuite, Laval

Somme toute, ce sont 10 051 fans qui étaient au rendez-vous au Centre Bell pour le retour d’un événement télévisé à Montréal. Il s’agit d’une excellente assistance. C’était la première fois que la WWE y venait avec SmackDown depuis que l’émission est enregistrée en direct le vendredi.

La WWE a aussi confirmé qu’elle reviendrait à la Place Bell de Laval le 29 décembre prochain, dans ce qui devient tranquillement une tradition du temps des fêtes.

Mais avant, elle fera un dernier arrêt au Québec ce dimanche, alors qu’elle présentera un premier événement au Centre Vidéotron. Plus de 5200 billets ont trouvé preneur jusqu’à présent, une excellente nouvelle, alors que la WWE fait un retour dans la Vieille-Capitale après une absence de huit ans.

Sami Zayn, Ronda Rousey et Drew McIntyre sont les principales vedettes annoncées.

De notre côté, Kevin Raphaël et moi tiendrons un épisode spécial de notre balado « Les Anti-Pods de la Lutte », devant public, dès 16h30, dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron. Sami Zayn sera d’ailleurs l’un de nos invités. Le tout est gratuit et devrait se terminer vers 18h, soit une heure avant le début de l’événement.