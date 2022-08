Hockey féminin : le Canada pulvérise le Danemark

L’équipe canadienne de hockey féminin a été sans pitié face au Danemark et l’a emporté 14 à 1, samedi, dans le cadre d’un match préparatoire en vue du Championnat du monde.

Marie-Philip Poulin a de nouveau démontré l’étendue de son talent en amassant quatre buts et une mention d’aide. C’est toutefois Sarah Fillier qui a récolté le plus de points du côté de l’unifolié. L’Ontarienne de 22 ans a touché la cible à quatre reprises et fourni deux aides.

Sarah Potomak (deux fois), Sarah Nurse, Jessie Eldrige (deux fois) et Ella Shelton ont inscrit les autres réussites des leurs.

Autre preuve accablante de la domination canadienne, les Danoises n’ont décoché que six lancers sur la cage adverse. Les gardiennes Emerance Maschmeyer et Kristen Campbell ont respectivement réalisé un et quatre arrêts. Cette dernière a cédé sur un lancer de Josephine Asperup en troisième période.

À l’autre bout de la patinoire, Cassandra Repstock-Romme a fait face à 54 tirs.

Le Canada disputera un autre affrontement préparatoire, mardi, face aux États-Unis.

Il amorcera ensuite son parcours au Championnat de monde, tenu au Danemark, jeudi prochain. Pour l’occasion, les représentantes de l’unifolié se mesureront à la Finlande.