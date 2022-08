Granby : Trois Canadiennes avancent en qualifications

Les Canadiennes Marina Stakusic, Kayla Cross et Cadence Brace ont toutes franchi le premier tour des qualifications aux Championnats Banque Nationale de Granby, samedi.

Stakusic a amorcé le bal en défaisant la Norvégienne Ulrikke Eikeri en deux manches de 6-3 et 6-2. La 636e joueuse au classement de la WTA a réalisé un petit tour de force en venant aisément à bout de la 370e raquette mondiale et huitième tête de série des qualifications.

La jeune femme de 17 ans, de 12 ans la cadette de son adversaire, n’a été brisée qu’une seule fois, alors qu’elle a converti quatre de ses sept occasions de vol de service. Elle a notamment été décisive sur la deuxième balle d’Eikeri en remportant 65 % des échanges.

Au second tour des qualifications, Stakusic affrontera la gagnante du duel entre la Québécoise Bianca Fernandez et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.

Cross (720e) l’a aussi emporté en deux manches, face à la Slovaque Tereza Mihalikova (690e). L’adolescente de 17 ans devait normalement affronter l’Américaine Jamie Loeb, mais les plans ont été changés peu de temps avant la rencontre.

Elle a ainsi dominé Mihalikova au service et en retour, s’offrant en tout 13 balles de bris. Elle en a converti cinq pour décrocher la victoire en 1 h 25 min.

L’Ontarienne luttera avec la Japonaise Himeno Sakatsume (351e), cinquième tête de série des qualifications, pour une place au tableau principal.

Brace a eu plus de difficulté, mais elle est venue à bout de l’Indienne Karman Thandi en trois sets de 6-3, 2-6 et 6-2. Plus efficace en deuxième service que son adversaire, elle a profité de ses largesses pour la briser six fois.