Autodrome de Granby: David Hébert s’impose

David Hébert a remporté l’épreuve principale de la soirée qui marquait vendredi la dernière présence en 2022 de la catégorie des Gros Blocs sur la terre battue de l’Autodrome Granby.

Le vétéran pilote, parti au 12e rang sur la grille de départ (à la suite du tirage au sort), a su remonter le peloton tout en évitant un accident spectaculaire en début de parcours, pour s’imposer devant Michaël Parent et Steve Bernier.

• À lire aussi: «Le plus gros impact de ma carrière... et de loin» -Alex Labbé

• À lire aussi: NASCAR Pinty’s: Marc-Antoine Camirand récupère ses 12 points de pénalité

«La voiture était très performante, a affirmé le vainqueur à sa sortie de voiture. C’est pour cette raison que j’ai pu progresser de la 12e place jusqu’à la première, même si un carambolage s’est produit devant moi.»

Le coup d’envoi de la finale a été marqué par l’embardée de François Bellemare, qui, fort heureusement, n’a pas été blessé, tout comme les autres pilotes impliqués.

Le plus jeune gagnant

Derrière le trio de tête, Jean-François Corriveau, François Bernier, Mathieu Desjardins, Félix Roy, Jérémy Roy, Maxime Plante et Kevin Hamel ont complété le top 10.

Parlant de Félix Roy, il est devenu, la semaine dernière à Granby, le plus jeune pilote au Canada à remporter une épreuve de la catégorie des Modifiés (358).

Il a dédié sa victoire à son cousin Médrick Marion, décédé tragiquement au centre de ski Bromont en 2020.

«Je suis certain que Médrick m’a aidé à remporter cette première victoire. Je suis heureux d’avoir gagné devant toute ma famille et mes supporters. Je veux également remercier toute mon équipe, dont Steve Morin et Éric Laperle qui m’ont préparé une super voiture», a-t-il mentionné.

Originaire de Napierville, il a réussi cet exploit à l’âge de 17 ans seulement. Il est le frère de Jérémy, également pilote de stock-car sur terre battue, et le fils de Martin, qui compte notamment 24 départs (entre 2013 et 2017) en Série Xfinity, l’antichambre de la Coupe NASCAR.