WTA : la numéro 1 critique les balles des Internationaux des États-Unis

La meilleure joueuse de tennis au monde, la Polonaise Iga Swiatek, a déploré mercredi l’utilisation de balles différentes pour les hommes et les femmes aux Internationaux des États-Unis.

En action au tournoi de Cincinnati cette semaine, où elle a été vaincue au deuxième tour par l’Américaine Madison Keys, Swiatek a critiqué les balles pour femmes du tournoi du Grand Chelem, qui sont «horribles» selon elle.

«Je ne sais pas pourquoi elles sont différentes de celles des hommes. Il y a 15 ans, probablement que les femmes avaient des blessures au coude parce que les balles étaient plus lourdes et ils ont changé pour des balles pour femmes, mais maintenant, nous sommes bien préparées physiquement et je ne crois pas que cela puisse se produire de nouveau», a commenté la joueuse de 21 ans, selon le réseau ESPN.

Ces balles problématiques, puisque très dures à contrôler selon Swiatek, sont les mêmes utilisées à Cincinnati et à l’Omnium Banque Nationale.

La Polonaise, la quatrième raquette mondiale Paula Badosa et l’ancienne numéro 1 Ashleigh Barty – désormais à la retraite – ont déjà rejoint la WTA afin de remplacer les balles pour femmes. Le circuit féminin s’est défendu dans une déclaration envoyée à ESPN en expliquant que ces balles étaient toujours utilisées sur surface dure pour limiter les blessures.

L’an dernier, c’est la Britannique Emma Raducanu qui a remporté les Internationaux des États-Unis devant la Québécoise Leylah Annie Fernandez. Toutes les deux en étaient à une première finale d’un tournoi du Grand Chelem.