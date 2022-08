Un coéquipier prend la défense de Fernando Tatis fils

Le joueur-vedette des Padres de San Diego Fernando Tatis fils s’est placé dans l’embarras en raison d’une violation à la politique antidopage du baseball majeur, mais certains sont prêts à lui accorder une deuxième chance.

Celui évoluant à l’arrêt-court a écopé récemment d’une suspension de 80 matchs pour avoir consommé du Clostebol, une substance interdite qu’il dit avoir prise sans le savoir. Devant ainsi renoncer au reste de la saison régulière et aux séries éliminatoires si son club y accède, Tatis fils a déçu des gens de l’entourage des Padres, notamment des joueurs comme le lanceur Mike Clevinger et le directeur général A.J. Preller. Toutefois, d’autres espèrent le voir rebondir quand il renouera avec l’action en 2023.

«Je suis de son côté, je lui parle quotidiennement. Il se sent très mal et tout le monde parle en mal de lui. Le monde est ainsi fait. Vous commettez une erreur et tous veulent vous crucifier, mais pas moi», a déclaré le voltigeur Jurickson Profar au quotidien «The San Diego Union-Tribune».

«Je le soutiens afin qu’il puisse traverser cela et revenir sur le terrain pour montrer au monde quel type d’athlète il représente, peu importe le moment de son retour.»

Des sceptiques

Auteur de 42 circuits en 2021, Tatis fils devra cependant convaincre de nombreuses personnes au sein du club lorsqu’il sera admissible à jouer de nouveau. Déjà, sa campagne 2022 est un gâchis total, car il n’aura pas disputé une seule rencontre; une opération au poignet gauche l’a tenu à l’écart pour l’ensemble du calendrier régulier avant l’annonce de la sanction.

«Plusieurs choses à partir de maintenant dicteront la suite. Il est toujours notre coéquipier et il se retrouvera à l’intérieur de notre vestiaire. Il faudra donc trouver un moyen d’être sur la même longueur d’onde et mettre le tout derrière nous», a souligné l’artilleur Joe Musgrove au réseau ESPN.

Malgré l’absence du joueur étoile, les Padres affichaient un dossier de 66-55 avant leur duel avec les Nationals de Washington, vendredi soir. Ils occupaient le deuxième rang de la section Ouest de la Ligue nationale et se trouvaient dans le portrait des séries d’après-saison.