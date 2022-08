Tiger Woods le leader impressionne Rory McIlroy

L’engagement du golfeur Tiger Woods à soutenir le circuit de la PGA, dépouillé de plusieurs joueurs ayant choisi de se joindre à l’organisation rivale LIV, a ravi d’autres grands noms de son sport qui pensent comme lui, notamment Rory McIlroy.

Ce dernier a pu discuter avec le «Tigre» au cours d’une réunion à laquelle de nombreux membres du top 20 mondial ont participé au Delaware plus tôt cette semaine. Ayant refusé d’après le réseau ESPN une offre de 700 à 800 millions $ pour évoluer au sein de LIV, l’Américain estimait important de voyager pour discuter d’enjeux importants en compagnie d’autres individus connus de la PGA comme Justin Thomas et Xander Schauffele.

Et selon McIlroy, celui qui dictait le jeu pendant la discussion était facile à identifier.

«C’était évident que peu importe le moment où on s’est tous retrouvés ensemble, il y avait un alpha et ce n’était pas moi, a déclaré McIlroy au quotidien USA Today à propos de Woods. Il a un impact et cela montre bien à quel point il se soucie de la PGA, des joueurs qui arrivent ici et qui formeront la prochaine génération de golfeurs.»

«Il est le héros que nous avons tous regardé. La portée de sa voix est plus grande que celle de n’importe qui d’autre de ce sport. Son rôle est de nous diriger à l’endroit où nous pensons qu’il faudrait être», a-t-il ajouté.

Atout indispensable

Conscient que le circuit LIV a réussi à attirer de nombreux athlètes comme Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Brooks Koepka, McIlroy se croise donc les doigts pour que l’influence de Woods fasse son œuvre et parvienne à stopper l’hémorragie. Son pouvoir de persuasion suffira-t-il? Selon le Nord-Irlandais, le curriculum vitae de l’homme de 46 ans représente un incitatif à rester dans le giron de la PGA.

«Je crois qu’il a transporté sur ses épaules le circuit pendant tellement longtemps. Je pense que les joueurs comme nous étant plus jeunes [...] avons profité de cela. Mais comment pouvons-nous continuer de compter sur cela à l’avenir? On s’en va dans une ère différente et il faut juste penser un peu autrement», a évalué McIlroy, 33 ans.