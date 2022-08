Revolution: une équipe qui monte en puissance

Le CF Montréal et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre croiseront le fer deux fois d’ici la fin de la saison en Major League Soccer (MLS). Leur première confrontation en 2022 aura lieu samedi, au Stade Saputo, et opposera deux des formations les plus en forme du moment.

Le Revolution est invaincu à ses cinq derniers matchs, ayant récolté deux victoires pendant cette séquence. Il a toutefois joué mercredi, dans un match compétitif face au Toronto FC qui s’est soldé par un verdict nul de 2 à 2, ce qui pourrait affecter l’énergie des joueurs.

Les attaquants Gustavo Bou et Ismael Tajouri-Shradi manquent à l’appel depuis plusieurs semaines déjà, et l’entraîneur-chef Bruce Arena a dû jouer contre Toronto sans six partants habituels. C’est en défense qu’ils se sont serré les coudes.

«Notre attaque nous manque, pour être honnête avec vous, a mentionné l’instructeur en conférence de presse après le match dans la Ville Reine. Je donne le crédit aux gars pour s’être accrochés et avoir obtenu des résultats au cours des cinq dernières rencontres.»

Une bête noire?

Qu’à cela ne tienne, les «Revs» montrent des signes encourageants et occupent le sixième rang de l’Association de l’Est. C’est encore bien loin de leur saison record de l’an dernier, où la Nouvelle-Angleterre avait remporté le Supporters’ Shield avec 73 points, mais ce sont des progrès après un début de saison difficile.

C’est étrangement avec le départ du gardien étoile Matt Turner que la Nouvelle-Angleterre a recommencé à gagner. Le nouveau joueur d’Arsenal n’avait pas été mauvais du tout en cinq rencontres, mais Djordje Petrovic s’est imposé avec brio devant la cage depuis juin. Il a notamment réussi des jeux blancs dans quatre de ses cinq derniers départs.

Le Revolution revendique 34 points au classement, soit neuf de moins que le CF Montréal, qui est deuxième. Il faut dire que la course aux éliminatoires sera très intéressante dans le dernier sprint, puisque seulement cinq points séparent les équipes des rangs 5 à 13 dans l’Est.

Le Bleu-Blanc-Noir montre une excellente fiche de 10-3-4 face aux adversaires de son association cette saison, mais il faut rappeler que le Revolution l’a vaincu à leurs six derniers face-à-face. Les hommes de Wilfried Nancy peuvent-ils décrocher un résultat face à cette bête noire?

On aura une partie de la réponse samedi, puis l’autre le 17 septembre au Gillette Stadium.