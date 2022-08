Rebecca Marino et Gabriel Diallo présents à Granby

Les organisateurs des Championnats Banque Nationale de Granby ont octroyé des laissez-passer au tableau principal à plusieurs joueurs canadiens, dont Rebecca Marino et le Québécois Gabriel Diallo, vendredi.

Le Tennis Saint-Luc accueillera les athlètes du 20 au 28 août, pour une épreuve de la catégorie 250 de la WTA et une étape du circuit Challenger de l’ATP.

La Vancouvéroise Marino sera la meneuse du Canada dans la portion féminine du tournoi, elle qui occupe le 113e rang du classement mondial. Elle sera accompagnée dans le tableau principal de l’Ontarienne de 15 ans Victoria Mboko, qui a créé des remous sur le circuit de l’ITF dernièrement.

On prévoit également la présence de la 10e raquette mondiale à Granby, la Russe Daria Kasatkina, qui a reçu un laissez-passer au premier tour. Elle sera parmi les têtes d’affiche en compagnie notamment de la finaliste de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (16e).

En tout, plus d’une vingtaine de joueuses du top 100 ont confirmé qu’elles seraient en Estrie.

Chez les hommes, Diallo sera accompagné de ses compatriotes Juan Carlos Aguilar et Marko Stakusic. Le longiligne Montréalais de 20 ans a récemment remporté lundi son premier match dans un tournoi Challenger, à Vancouver.

Le tirage du tableau se fera vendredi à 17 h et la compétition se mettra en branle dimanche. Les amateurs pourront profiter de la journée portes ouvertes de samedi pour assister gratuitement aux matchs des qualifications.

«C’est pour les amateurs n'ayant pas toujours la chance d’aller voir les matchs à Montréal ou à Toronto et, que même étant dans le stade, ils se retrouvent au niveau 300. Là, ils vont voir que c’est une toute autre expérience que d’assister aux matchs à Granby dans un petit stade de 1000 places. On est collé sur le jeu, sur les athlètes, on les croise partout sur le site. C’est très convivial», a souligné en entrevue à TVA Nouvelles le vice-président principal de Tennis Canada, Eugène Lapierre.

-Avec les informations d'Anick Berger, TVA Nouvelles