Price: une physiothérapeute se prononce

Les nombreuses blessures au genou de Carey Price risquent de lui faire manquer l’entièreté de la saison 2022-2023. Les conséquences que les sports de haut niveau peuvent avoir sur les joueurs sont considérables, selon une physiothérapeute.

Jennifer Khalil a affirmé vendredi en entrevue à TVA Nouvelles que la position utilisée par les gardiens de but a des impacts sur leurs genoux. Voyez son intervention dans la vidéo ci-dessus.

«La position qu’ils prennent sur la glace, ça met beaucoup de tension sur le genou, surtout sur la partie intérieure de celui-ci. Ce sont des blessures courantes chez les joueurs de hockey», a-t-elle affirmé.

Le traitement nécessaire pour diminuer la douleur au genou est complexe.

«J’ai vu plusieurs athlètes et joueurs de hockey dans ma pratique. On a tous un ligament qui sert à stabiliser notre genou. Le ligament collatéral interne peut être sous tension pour les joueurs, en raison de leur position. [...] Généralement, le pronostic est assez favorable dans les opérations au genou chez les athlètes. On travaille beaucoup sur le renforcement pour stabiliser l’articulation», a dit Mme Khalil.

Price, âgé de 35 ans, a joué plus de 700 matchs avec la formation montréalaise, ce qui peut expliquer l’usure de ses articulations.

«Ce n’est pas tout le monde qui a joué 700 matchs à son niveau à lui. À travers sa croissance et sa vie, c’est certain qu’il a mis beaucoup de pression sur ses articulations. Ce n’est certainement pas juste en lien avec une blessure spécifique», a-t-elle soulevé.